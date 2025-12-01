BTS 뷔, 파라다이스 새 브랜드 앰버서더 선정

1일 글로벌 캠페인 론칭

파라다이스시티 전역 담아낸 브랜드 영상 제작

파라다이스 파라다이스 034230 | 코스피 증권정보 현재가 18,160 전일대비 1,110 등락률 +6.51% 거래량 1,385,142 전일가 17,050 2025.12.01 11:39 기준 관련기사 [클릭 e종목]“한일령 반사수혜…목표가 롯데관광개발↑,파라다이스↓”세계적 DJ 아오키 초청 '크로마 키' 공연LG씨엔에스 등 7개 종목 코스피200 편입 전 종목 시세 보기 close 그룹은 신규 브랜드 앰버서더(홍보모델)로 방탄소년단(BTS) 멤버 뷔를 선정했다고 1일 밝혔다.

파라다이스는 뷔의 세계적 영향력뿐 아니라 풍부한 예술적 소양이 드러나는 행보가 그룹이 추구하는 예술경영(아트테인먼트) 철학과 어우러져 품격 있는 이미지를 나타낼 것으로 기대하고 모델로 선정했다고 설명했다.

BTS 뷔 파라다이스 브랜드 영상 스틸컷. 파라다이스 제공 AD 원본보기 아이콘

뷔는 글로벌 인지도와 영향력을 보유한 아이코닉 아티스트다. 파라다이스와도 꾸준한 인연을 이어왔으며, 파라다이스시티의 대표 예술 행사인 '파라다이스 아트나이트'에도 참석해 국내외 갤러리 관계자 및 아티스트들의 관심을 모았다. 뷔는 "파라다이스시티의 새로운 얼굴로 함께 하게 돼 매우 기쁘다"며 "예술, 놀이공원, 음악 등 다양한 경험이 어우러진 파라다이스시티에 방문해서 파라다이스를 직접 느껴보시길 바란다"고 전했다.

파라다이스는 뷔가 참여한 글로벌 브랜드 캠페인도 전개한다. 청소부로 등장한 뷔가 리조트 시설 곳곳을 무대로 판타지를 그려보는 콘셉트로 브랜드 영상도 제작했다. 이는 파라다이스 공식 홈페이지와 사회관계망서비스(SNS), 유튜브 채널을 통해 공개된다. 해외에서는 중국·일본 등 현지 주요 디지털 플랫폼을 통해 글로벌 고객과의 접점을 확대한다.

파라다이스 호텔앤리조트 관계자는 "뷔와의 협업은 브랜드 감도와 글로벌 인지도를 동시에 강화하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "전 세계 여행자가 대한민국 방문 시 자연스럽게 파라다이스를 떠올릴 수 있도록 K호스피탈리티를 대표하는 글로벌 복합리조트로서의 경험을 확장하고, 문화예술이 살아 숨쉬는 공간이라는 정체성을 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.

한편 인천 영종도 복합리조트 파라다이스시티는 아트워크 3000여점을 보유하고, 리조트 전체가 하나의 전시장으로서 친숙한 예술 관람 환경을 제공하고 있다. 파라다이스는 또 계원예술 중·고·대학교를 운영하며 40년 이상 예술인재 육성에 기여했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>