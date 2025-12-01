본문 바로가기
전주시, 31일까지 '시민 블로그 기자' 모집

호남취재본부 백건수기자

입력2025.12.01 14:02

30명 선발…여행·문화·정책 등 기사 취재

전북 전주시가 오는 31일까지 전주의 숨은 매력을 찾아 소개할 시민 블로그 기자 30명을 모집한다.


1일 시에 따르면 시민 블로그 기자는 전주만의 특별한 여행과 문화, 정책, 음식 등 다양한 주제의 기사를 취재·발굴해 공식 블로그 '한바탕 전주 즐기기'를 통해 제공할 계획이다.

2026년 전주시 시민 블로그 기자 모집 포스터. 전주시 제공

지난 2012년부터 운영된 시민 블로그 기자단은 해마다 다양한 계층과 연령대로 구성돼 일반 시민의 입장에서 진솔하고 생생한 전주의 이야기를 전달해 왔다.

내년 시민 블로그 기자단은 총 30명 내외로 선발될 예정으로, 지원 자격은 전주시에 거주하는 시민이면 누구나 지원할 수 있다. 합격자는 내년 1월 16일 발표될 예정이다.


블로그 기자로 선발되면 전주시의 각종 문화·생활·정책 현장에서 벌어지는 다양한 일들을 주제로 블로그 콘텐츠를 작성하게 되며, 월간 기획 회의와 워크숍 등에도 참여할 수 있다.


기자단에게는 취재 활동에 따른 소정의 원고료와 함께 전주시가 주최하는 행사에 우선 참여할 기회가 제공된다. 활동 실적이 우수한 기자에게는 인센티브도 부여될 예정이다.

활동 기간은 내년 2월부터 오는 2027년 1월까지 1년 동안이며, 전주시 블로그에서 내려받은 지원서를 작성해 전자우편으로 접수하면 된다.


자세한 사항은 전주시 블로그의 공지 사항을 확인하거나, 전화로 문의하면 된다.


은수정 시 홍보담당관은 "시민 블로그 기자단은 매년 온라인을 통해 시정 홍보 및 시민과의 소통에 가장 앞장서 왔다"며 "전주를 빛낼 재능있는 시민들의 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

