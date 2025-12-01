동서대 RISE 사업단, 지역과 손 맞잡다… 지산학협의체 공식 출범

지역산업 혁신성장 생태계 조성… 지산학 협력 본격화

대학의 아이디어와 산업의 현장이 만났다.

동서대학교(총장 장제국) RISE사업단은 지난 28일 오후 2시 동서대 주례캠퍼스 소향아트홀에서 '동서대 RISE 사업 지산학협의체 발대식'을 개최했다.

동서대 RISE 사업 지산학협의체 발대식. 동서대 제공

이번 행사는 부산광역시와 부산라이즈혁신원, 유관 연구기관, 지역 기업 100여개 사 등 산·학·연·관 주요 인사 약 150여명과 동서대 학생 약 300여명이 참석한 가운데 개최돼, 지역 기업과의 협업을 통해 문화관광·디지털테크·바이오헬스 등 지역 산업을 선도할 지산학협의체를 공식 출범함으로써 부산형 RISE 사업의 지산학 생태계 조성의 중요한 출발점이 됐다.

발대식에서는 동서대가 RISE 사업을 통해 추진 중인 지역 기반 산학협력 전략이 소개되며, 지산학협의체의 향후 운영 방향과 실행 로드맵을 공유하는 발표가 이어졌다.

특히 지산학협의체는 ▲BIG3 산업 정주인력 양성 ▲AX 기반 BIG3 산업 R＆BD 혁신을 중점적으로 추진할 계획임이 공개되어 참석자들의 이목을 집중시켰다.

이날 행사에서는 지산학협의체 대표 기업 위촉장 수여식도 진행됐다. 참여 기업은 문화관광, 디지털테크, 바이오헬스 분야로 동서대의 BIG3 산업으로 구성됐으며, 위촉된 기업들은 앞으로 동서대 RISE 사업단과 함께 지역 수요 기반한 전문 인재 양성과 기업 수요 중심의 개방형 산학 협력에 참여하게 된다.

또 지역 산업의 혁신성장 생태계 조성을 체계적으로 추진하기 위한 산·학·연·관 협력체계 구축과 지산학협의체 확산 방안도 함께 발표돼, 이를 통해 지역 정주인력 양성, AX 혁신기술 개발, BIG3 산업 창업을 단계적으로 확산해 나갈 계획이다.

RISE(Regional Innovation for Startup＆Education) 사업은 교육부가 추진하는 지역혁신 신모델로, 대학이 지역문제 해결과 산업혁신의 중심 역할을 수행하도록 지원하는 정책이다. 동서대는 부산 지역 RISE 체계에서 핵심 역할을 맡고 있으며, 지산학협의체는 실질적 실행 허브로 구축되고 있다.

장제국 동서대 총장은 "지산학협의체는 대학과 산업, 공공기관이 하나의 팀이 돼 지역의 문제를 공동 해결하는 부산형 혁신 생태계 모델이 될 것"이라며 "산업현장에 실질적 도움이 되는 프로젝트를 적극 확대해 지역경제 경쟁력 강화와 미래 인재 양성에 앞장서겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자



