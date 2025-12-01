"국민 노고 기억"…李대통령, 3일 '계엄 1년' 특별담화

외신 기자회견·5부 요인 오찬

세계에 K민주주의 회복 ㅊ천명

국민 통합 메지시 전할 듯

이재명 대통령의 '12·3 비상계엄' 1년 특별담화에는 계엄과 내란을 극복하는 과정에서 중요한 역할을 한 국민 노고를 부각하는 메시지가 담긴다. 이 대통령은 오는 3일 오전, 담화문 발표에 이어 외신 기자회견을 연다.

이 자리에서는 'K민주주의 회복'을 국제사회에 알린다. 이후 우원식 국회의장, 조희대 대법원장 등 5부 요인과 오찬을 통해 '빛의 혁명' 1주년의 역사적 의미에 관해 논의한다.

이규연 대통령실 홍보소통수석은 지난달 30일 대통령실 브리핑을 통해 "12월 3일은 내란과 계엄 사태가 벌어진 지 1년이 되는 시점으로 시민과 언론인들이 국민주권을 수호한 뜻깊은 날"이라며 "이 대통령은 빛의 혁명 1년을 맞아 차분하지만 의미 있는 일정을 가질 예정"이라고 밝혔다. 이 수석은 "총부리에 맞선 함성으로 극도의 혼란을 평화로 바꾼 우리 대한민국 국민의 노고를 기억하는 내용"이라고 소개했다.

이 대통령이 이날 '새롭게 선 민주주의, 그 1년'이라는 주제로 외신 기자회견을 하기로 한 점도 주목할 대목이다. 이 수석은 "국제사회에 K민주주의 회복을 천명하고 국민통합 메시지도 전할 예정"이라고 말했다. 이 자리에는 전 세계 외신 80여명이 참석한다.

대통령이 외신만을 상대로 기자회견을 여는 것은 이례적인 일이다. 민주주의 선도 국가로 인식되던 한국에서 비상계엄이 선포됐다는 점과 이를 평화적으로 극복한 국민들이 있었다는 점을 강조하기 위한 것으로 풀이된다.

이 대통령은 그간 캐나다 주요 7개국(G7) 정상회의, 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 등 여러 다자회의를 계기로 국제사회에 '민주 한국이 돌아왔다'는 메시지를 전하면서 'K민주주의 복원'을 여러 차례 천명했다.

이 대통령이 이날 마지막 공식 일정으로 우 의장, 조 대법원장, 김상환 헌법재판소장, 김민석 국무총리, 노태악 중앙선거관리위원장 등 5부 요인과 오찬을 하는 것은 국가 시스템이 정상적으로 복원됐다는 것을 상징하는 의미가 담겼다. 이 수석은 "빛의 혁명 1주년 의미와 과제를 나누는 시간이 될 것으로 기대한다"고 말했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>