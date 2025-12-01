세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스'연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]11월 반도체 수출 38.6%↑…'역대 최대'
2025년 12월 01일(월)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
폐지 줍는 할머니에 '무제한 카드' 건네자…"진짜 다 사도 돼?" 선행 화제
'연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 빌려줬다…급전 당겨 놓고 '자기자금' 상장사 인수에 활용[기로의상장사]엑스큐어②
뚜껑 열어보니 '7500배'였다…쿠팡 대표 "심려 끼쳐 죄송", 中 직원 소행 의혹엔 '함구'(종합2보)
"숙소 없어서 151만원 호텔 묵었다" 주장에…'강력 경고' 나선 中당국
"금, 지금 사도 괜찮을까"…'최대 2500톤' 금광 무더기 발견에 긴장
"이러다 밥상에서 사라지겠네"…서민 '울상' 만드는 '피시플레이션'
제주 오름서 불법 야영에 고기 굽는 민폐족…처벌은 해 넘어서?
팍팍한 삶, 이름도 '팍팍'…음식물 쓰레기 깨끗이 씻어 먹는 '이 나라' 빈민가
트럼프 지지율 36%…취임 후 최저치 기록 "물가 탓"