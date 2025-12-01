본문 바로가기
부산교통공사, ‘부산도시철도 모바일앱’에 신용카드 결제 도입

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.01 09:12

일회용 승차권도 앱에서 구매

외국인·단기 이용객 편의 확대

QR 승차권 기반 글로벌 서비스↑

"현금·교통카드 없이 신용카드로 도시철도 타세요"


부산교통공사(사장 이병진)가 1일 '부산도시철도' 모바일앱에 신용카드 결제 기능을 공식 도입했다고 전했다. 모바일앱은 구글플레이와 앱스토어에서 내려받을 수 있다.

이번 개편으로 이용객은 모바일앱에서 ▲일회용 승차권 ▲정기권(1일·3일·1개월) ▲메트로페이 충전 등을 신용카드로 바로 결제할 수 있다. 그동안 역 내 발매기에서만 구매할 수 있던 일회용 승차권도 모바일로 확대했다.


공사는 '현금 없는 사회' 흐름과 외국인 관광객 증가에 맞춰 결제 방식을 다양화했다. 국내외 카드 결제를 지원하며, 해외 발급 카드(VISA·MasterCard·JCB)는 일회용 승차권과 1일·3일권 구매에 사용할 수 있다. 회원가입 없이 구매 가능한 '간편 구매' 기능도 신규 도입해 단기 이용객 편의를 높였다.


모바일앱 개편은 11월 한 달간 시범 운영을 거쳐 완성도를 높였다. 시범 기간 수집된 보완 사항을 반영해 12월 1일 정식 버전으로 출시했다.

이병진 부산교통공사 사장은 "이번 개편은 전국 도시철도 중 유일하게 운영 중인 QR 승차권의 확장성을 기반으로 글로벌 서비스 경쟁력을 끌어올린 성과"라며 "누구나 쉽고 빠르게 부산도시철도를 이용할 수 있도록 디지털 기반 서비스 고도화에 힘쓰겠다"고 말했다.

부산교통공사 신용카드결재서비스 안내 포스터.

부산교통공사 신용카드결재서비스 안내 포스터.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
