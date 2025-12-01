[클릭 e종목]"KT밀리의서재, AI가 책장을 넘기는 시대"

리서치알음은 1일 KT밀리의서재 KT밀리의서재 418470 | 코스닥 증권정보 현재가 13,540 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 13,310 2025.12.01 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"밀리의서재, 웹소설 론칭 '신의 한수'…하반기 실적 우상향 전망"[상장 VC 대해부]⑨‘달바 잭팟’ 터뜨린 HB인베, 1兆클럽 향해 순항중[클릭 e종목]SKT해킹 반사수혜…"KT밀리의서재, 재평가 구간" 전 종목 시세 보기 close 에 대해 인공지능(AI)·콘텐츠·구독경제라는 3가지 트렌드를 동시에 보유한 기업이라고 평했다. '긍정적'인 주가전망과 함께 적정주가 2만1000원을 제시했다.

최성환 리서치알음 연구원은 "최근 다수의 기업이 AI 도입을 선언하고 있으나 기술 적용이 실제 매출과 사업확장으로 연결되는 사례는 많지 않다"며 "KT밀리의서재는 AI를 도입하면서 수익 개선과 콘텐츠 확장으로 이어지고 있다"고 설명했다.

이어 "AI 기반 오디오북 생성·챗북 자동 전환·텍스트-음성 변환(TTS) 콘텐츠 기능은 비용 절감을 넘어 보유 IP의 재생산·재판매·재소비를 가능하게 하는 성장 엔진으로 작동하고 있다"고 덧붙였다.

그는 "AI 도입은 콘텐츠 공급 구조를 바꾸는 데서 끝나지 않는다"며 "더욱 중요한 변화는 독서의 방식 자체를 바꾸고 있다는 점"이라고 분석했다. 아울러 "독서는 시간을 확보하고 시각적으로 읽어야 하는 행위였다"면서 "AI 기반 TTS 오디오북·요약형 챗북·질문형 대화 독서 기능은 콘텐츠 소비를 눈에서 귀로, 적극적 소비에서 수동적·연속적 소비로 이동시키고 있다"고 강조했다.

최 연구원은 "독서를 '앉아서 책을 보는 활동'이 아니라 이동 중·운동 중·가사 중에도 지속되는 스트리밍형 경험으로 전환시키는 과정"이라고 내다봤다. 그는 "책은 좋아하지만 시간을 내기 어려운 직장인, 멀티태스킹 중심의 MZ 세대, 오디오 선호층 등 비독서층까지 흡수할 수 있는 시장 접근력이 확보되고 있다"며 "구독자 증가 추세가 이어지고 있다"고 설명했다.

이어 "AI 기반 자동제작 기능을 활용한 오디오북·챗북 등 콘텐츠 확보로 수익 개선이 본격화되고 있다"며 "웹소설·웹툰 창작 플랫폼 '밀리스토리'를 통해 연재형 IP확보→ 출간 → 유통까지 이어지는 확장 라인을 추가한 점도 성장 동력"이라고 내다봤다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>