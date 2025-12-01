본문 바로가기
'부패 혐의' 네타냐후 "국익 위해 사면해달라"

이승형기자

입력2025.12.01 06:31

부패 혐의로 재판받고 있는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 국익을 위해 자신이 사면받아야 한다고 지난달 30일(현지시간) 주장했다.


베냐민 네타냐후 이스라엘 총리. 로이터연합뉴스

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리. 로이터연합뉴스

타임스오브이스라엘 등에 따르면 이츠하크 헤르조그 이스라엘 대통령은 네타냐후 총리 측에서 받은 111페이지 분량의 사면 탄원서를 공개했다. 이 문서에서 네타냐후 총리의 변호인 아미트 하다드는 헤르조그 대통령을 향해 "이 요청이 승인된다면 총리는 이 중요한 시기에 이스라엘의 발전을 위해 모든 시간과 능력, 에너지를 쏟을 수 있게 될 것"이라고 밝혔다.

탄원서가 전달된 후 네타냐후 총리는 영상 성명을 내고 "나에 대한 수사가 시작된 지 거의 10년이 흘렀고, 6년간 진행된 재판은 앞으로도 오래 이어질 것으로 보인다"고 했다. 이어 "위협을 물리치고 기회를 실현하려면 국민적 단결이 필수"라며 "많은 국민과 마찬가지로 나도 재판을 즉각 중지하는 것이 화해 촉진에 큰 도움이 될 것이라고 확신한다"고 강조했다.


네타냐후 총리는 최근 재판부가 자신에게 일주일에 3번씩 증언하라고 요구한 것, 도널드 트럼프 미국 대통령이 헤르조그 대통령에게 자신에 대한 사면을 요청한 것 등을 탄원서 제출의 이유로 들었다. 그는 "국익을 생각하는 모든 이들이 이 조치를 지지해달라"고 덧붙였다.


앞서 트럼프 대통령은 지난 6월 미국과 이스라엘의 이란 핵시설 공습 이후 "이스라엘에서 비비 네타냐후에게 하는 일은 끔찍하다"며 "비비를 놓아줘라, 그는 할 일이 많다"고 말한 바 있다. 비비는 네타냐후 총리를 가리키는 애칭이다. 트럼프 대통령은 지난달 자신의 '가자지구 평화 구상'에 따라 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스가 휴전에 합의한 이후에도 수차례 헤르조그 대통령에게 네타냐후 총리의 사면을 건의했다.

네타냐후 총리는 세금 우대 입법 등을 원하는 사업가들로부터 샴페인, 시가, 보석 등 20만달러 안팎의 뇌물을 받은 혐의 등으로 기소됐다. 또 카타르에서 6500만달러에 달하는 뒷돈을 받은 혐의로도 재판받고 있다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr
