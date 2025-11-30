"서울 아파트, 중형이 더 비싸다"…격차 2억원대 고착

소가족 증가·공간 효율 설계로 중형 수요 압도

강남은 중형 우위 뚜렷…대형은 별도 시장 형성

서울 아파트 시장에서 중형 면적대(전용 85㎡ 초과~102㎡ 이하)가 중대형(102㎡ 초과~135㎡ 이하)보다 더 높은 매매가를 형성하는 흐름이 뚜렷해지고 있다.

서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트.

KB부동산이 30일 공개한 11월 통계에 따르면 서울 중형 아파트의 평균 매매가격은 22억470만원으로 집계돼, 중대형 평균 20억407만원을 약 2억원가량 앞섰다.

이 같은 가격 역전은 2022년 11월 면적 기준 조정 이후 단 한 차례도 뒤집히지 않았다. 중형의 우위는 시간이 갈수록 확대됐고, 특히 올해 10월부터는 격차가 2억원대에서 사실상 굳어진 모습이다.

중형에 수요 집중…가구 형태 변화가 핵심 배경

시장에서는 인구와 가구구조 변화가 수요 이동의 직접적 동력이 됐다는 분석이 힘을 얻는다. 과거 중대형 수요를 형성하던 대가족 비중이 줄어들고, 결혼 이후에도 2~3인 규모의 가구 형태가 보편화하면서 가격 부담이 큰 중대형을 선택할 필요성이 약해졌다는 것이다.

최근 공급되는 신축 아파트의 설계 트렌드도 영향을 미쳤다. 발코니 확장, 팬트리, 드레스룸 등 공간효율을 높이는 구조가 일반화되면서, 같은 면적이라도 실사용 체감이 넓어 중형으로도 충분하다는 인식이 정착됐다.

남혁우 우리은행 부동산연구원 연구원은 "소가족화가 고착된 상황에서 중형의 공간만으로도 생활에 불편함이 없다는 수요자 판단이 확대된 것으로 보인다"며 "전용률 개선으로 실사용 면적에서도 중형이 중대형 대비 크게 밀리지 않는 점도 영향을 줬다"고 설명했다.

강북은 중대형 우위, 강남은 중형이 더 비싸

지역별 양상은 차이를 보였다. 11월 기준 강북 14개 구에서는 중대형 평균 매매가격이 14억246만원으로, 중형(12억9725만원)보다 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 반면 강남 11개 구는 정반대의 흐름을 보였다. 강남권 중형은 평균 26억2906만원으로 중대형 평균 24억2905만원을 뚜렷하게 웃돌았다.

전문가들은 강남의 가격 상승 압력이 상대적으로 높아 대출 의존도가 커진 수요층이 중대형보다 중형을 택하는 경향이 강화된 결과로 보고 있다.

전용 135㎡를 넘는 대형 아파트는 평균 36억2830만 원으로 나타나 중형·중대형과 뚜렷이 다른 가격대를 형성했다. 고액 자산가 중심의 거래가 이뤄지는 만큼 중형·중대형 사이에서 나타나는 가격 역전 현상과는 별도로 움직이는 시장이라는 평가다.





