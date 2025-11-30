농협은행, 양준혁 자선야구대회에서 우리쌀 홍보

NH농협은행이 29일 서울 고척스카이돔에서 진행된 '2025 제13회 희망더하기 자선야구대회'를 후원하고 야구장을 찾은 관중들을 대상으로 농협이 추진 중인 '농심천심(農心天心)운동'을 홍보했다고 밝혔다.

이 대회는 양준혁스포츠재단이 주최ㆍ주관하고 수익금을 사회취약계층에 기부하는 국내 유일의 자선야구대회로 이번 대회에는 양준혁, 마해영 등 레전드 선수들과 현역 프로야구선수, 방송인 등이 모였다.

특히 농협은행은 이번 대회를 통해 농아인 야구단에 운동 용품을 전달하는 한편 안타 당 쌀 100㎏을 적립해 대학생들에게 점심밥을 제공하는 복지재단에도 기부했다.

정철원 롯데자이언츠 선수(왼쪽부터), 강태영 농협은행장, 양준혁 이사가 희망더하기 자선야구대회에서 '농심천심 운동' 일환으로 우리쌀을 홍보하고 있다. 농협은행

농협은행은 농업과 농산물의 소중한 가치를 알리기 위한 범국민 운동인 '농심천심운동'도 병행했다. 야구와 쌀을 연계한 홍보부스를 통해 우리쌀을 홍보하고 현장을 찾은 관중 및 시민들에게 주먹밥과 쌀 디저트 등을 제공했다.

이날 시구를 한 강태영 은행장은 "유소년 야구 유망주를 육성하고 희망을 나누는 의미 있는 대회에 함께 할 수 있어 기쁘다"며 "농협은행은 농업ㆍ농촌 및 우리 농산물의 가치를 알리는 농심천심운동 홍보에 최선을 다하겠다"고 말했다.





