'원피스' 가수 공연도 강제 중단…中, 일본 문화 압박 계속

가수 오오츠키 마키, 상하이 공연 도중에 중단

과거 ‘한한령’ 유사…규제 더 강화할 가능성도

일본 다카이치 사나에 총리가 최근 중의원 예산위원회에서 "대만 유사시는 일본의 집단자위권 발동 요건인 '존립 위기 사태'에 해당할 수 있다"고 발언한 이후 중국 내에서 일본 문화 콘텐츠를 겨냥한 제한 조치가 연달아 발생하고 있다.

30일 요미우리신문과 아사히신문 등은 인기 애니메이션 '원피스' 엔딩곡으로 잘 알려진 가수 오오츠키 마키의 중국 공연이 도중에 갑자기 중단됐다고 보도했다.

오오츠키는 지난 28일 상하이에서 열린 '반다이남코 카니발 2025' 행사 무대에서 노래를 부르던 중 갑자기 음악이 끊기고 조명이 꺼지는 상황을 겪었다.

일본 가수 오오츠키 마키의 중국 공연이 도중에 갑자기 중단되는 사태가 발생했다. 오오츠키 마키 인스타그램 캡처 AD 원본보기 아이콘

당시 스태프 두 명이 무대로 올라와 대화를 나눈 뒤 퇴장을 유도했고, 당황한 표정의 오오츠키가 무대를 떠나는 장면이 담긴 영상이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 빠르게 퍼졌다. 소속사는 "부득이한 사정"이라는 짧은 설명만 남겼으며, 행사 자체도 30일까지 예정됐으나 전면 중단됐다.

중단 사태는 이 행사에 국한되지 않았다. 아이돌 그룹 모모이로클로버Z, 밴드 ASH DA HERO의 공연도 같은 행사에서 취소됐으며, 가수 하마사키 아유미가 29일 상하이에서 예정했던 콘서트 역시 주최 측이 전날 "불가항력"을 이유로 돌연 취소를 발표했다. 하마사키는 SNS에 "믿을 수 없는 일"이라며 황당함을 드러냈다.

여기에 '미소녀 전사 세일러문' 뮤지컬, 일본 듀오 유즈의 공연, 일본 요시모토흥업의 코미디 이벤트, 남성 그룹 JO1의 팬 이벤트까지 중단되는 등 일본 대중문화 전반으로 여파가 번졌다.

일본행 항공편도 대거 감편됐다. 니혼게이자이신문에 따르면 중국 항공사들은 12월 운항 예정이던 일본행 항공편 5548편 중 16%에 달하는 904편의 운항 중단을 결정했다. 특히 간사이공항은 626편이 줄어 가장 큰 타격을 받았고, 나리타·주부·신치토세공항도 수십 편이 감축됐다. 항공권 가격 역시 급락해 간사이~상하이 노선의 12월 왕복 최저가는 작년 대비 절반 수준까지 내려갔다.

교도통신은 "다카이치 총리 발언 이후 중국이 일본 엔터테인먼트와 여행·항공 분야까지 압박 강도를 높이고 있다"며 2016년 중국이 사드 보복으로 한류를 제한했던 '한한령(限韓令)'과 유사한 양상이라고 분석했다. 일본 전문가들 역시 "중국 내 일본 콘텐츠 규제가 더 강화될 가능성이 있다"고 우려를 표했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



