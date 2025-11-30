인니·태국·스리랑카, 홍수·산사태에 600명 이상 사망

최근 1주일간 폭우로 인한 홍수와 산사태로 인도네시아, 태국, 스리랑카 등 3개국에서 발생한 사망자 수가 600명을 넘은 것으로 집계됐다.

30일(현지시간) 스페인 EFE 통신 등에 따르면 인도네시아 수마트라섬 북부 지역 3개 주에서 최근 폭우가 내리며 홍수와 산사태가 발생해 이날까지 303명이 숨지고 100명 넘게 실종됐다.

인도네시아 북수마트라주 홍수 피해 현장. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

가장 큰 피해가 발생한 북수마트라주에서 166명이 사망했고, 서수마트라주에서도 90명이 숨졌다. 서수마트라주 아감 지역 3개 마을에서는 80명이 매몰돼 여전히 실종 상태다.

폭우가 쏟아진 뒤 산사태가 3개 마을을 덮친 아체주에서는 47명이 사망한 것으로 나타났다.

3개 주에서 5만9600가구가 홍수로 집을 잃어 대피소에 머무르고 있다. 영국 일간 가디언에 따르면 경찰 3500명 이상이 투입돼 실종자 수색 작업을 진행하고 있다.

아체주는 일부 도로와 다리가 끊겨 복구 작업에 필요한 중장비를 투입하지 못해 어려움을 겪고 있다. AP 통신은 군인과 경찰관들이 폭우가 쏟아지는데도 삽이나 곡괭이로 잔해를 파헤쳤다고 전했다.

수하리안토 국가재난관리청장은 "많은 시신이 아직 발견되지 않았다"며 "사망자 수는 계속 늘어날 것으로 보인다"고 밝혔다.

태국 남부 지역에서도 기록적 폭우가 쏟아지며 발생한 홍수로 8개 주에서 162명이 숨졌다. 말레이시아와 가까운 남부 송클라주에서만 126명이 사망했다.

일부 지역은 여전히 빗물에 잠긴 상태로 복구 작업에 시간이 걸릴 전망이다. 구조대는 침수 지역에서 실종자 수색 작업 등을 진행하고 있다. 다만 태국 당국은 전체 홍수 피해 지역의 80%가량에 전력 공급을 재개했다고 밝혔다.

남아시아의 스리랑카에서도 최근 발생한 홍수와 산사태로 이날까지 153명이 숨지고 191명이 실종됐다. 2만채가 넘는 주택이 파손되고 79만명가량이 피해를 보았다. 10만8000명이 대피소 716곳에 머무르고 있다.

전날 스리랑카 당국은 비상사태를 선포했다. 이웃국가 인도는 헬기 2대를 비롯해 구조대원 22명과 구호 물품 등을 지원했다.

최근 동남아에서는 잦은 폭우로 인한 홍수와 산사태로 인명피해가 이어지고 있다. 기상 전문가들은 기후변화의 영향으로 태풍이나 열대성 폭풍이 더 잦아졌고 강도도 세지며 피해가 늘고 있다고 설명했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>