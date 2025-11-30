본문 바로가기
울릉군, '인구 절벽' 막는다… 공공주택, 정주여건 개선 신호탄

영남취재본부 김철우기자

입력2025.11.30 09:56

청년층 지역 정착·인구 유출 완화

지역소멸 대응, 섬 거주 모델 확립

'내 집 마련' 꿈, 울릉도에서도 이뤄지나?


경북 울릉군이 전국 최하위 수준의 주택보급률 개선을 위해 공공임대주택 공급 확대 정책을 본격 추진한다.

울릉삶터.

울릉삶터.

군에 따르면, 울릉은 지리적 특수성과 주거 인프라 부족으로 안정적인 주택 공급이 어려워 청년 유출과 정주 여건 약화가 지속돼 왔다. 이에 군은 '지속가능 울릉삶터 건립사업'과 '섬청년 보금자리 사업'을 선도 모델로, 향후 공공임대주택 보급을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

이번 사업은 ▲청년층 정착 기반 강화 ▲지역 주민 주거 안정 ▲지속가능한 정주 인프라 구축을 목표로 하며, 단순 주거 공급을 넘어 지역소멸 대응 및 인구 유입 촉진을 위한 핵심 전략으로 추진된다.


남한권 군수는 "주택 문제 해결은 울릉군민의 가장 핵심 숙원 중 하나로 군민의 삶의 질을 높이는 가장 기본적인 토대이자, 울릉의 지속가능한 미래를 결정짓는 핵심 과제"라며 "공공임대주택 확대로 청년과 주민 모두가 안심하고 정착할 수 있는 정주 환경 조성에 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.

공공임대주택 공급 확대 정책을 본격 추진하는 울릉군.

공공임대주택 공급 확대 정책을 본격 추진하는 울릉군.

울릉군은 향후 주택 보급률 100% 달성을 위해 주거 실수요 분석, 군민 의견 수렴, 지역 특성 반영 설계를 기반으로 공급 정책을 더욱 고도화하고, 장기적인 주거 복지 체계 구축을 이어갈 방침이다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
