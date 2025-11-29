쿠팡 개인정보 유출 3천만 계정으로 확대…정부, 민관합동조사단 가동

보안공지 통해 스미싱·피싱 피해 예방 안내

쿠팡 개인정보 유출 규모가 급격히 확대되면서 정부가 민관합동조사단을 꾸려 원인 분석과 재발 방지 대책 마련에 나선다. 과학기술정보통신부와 개인정보보호위원회는 29일 이러한 내용을 담은 대응 방안을 발표했다.

쿠팡은 지난 19일 최초 신고 당시 4536개 계정 고객의 이름과 이메일 주소 등이 유출된 것으로 파악했으나, 조사 과정에서 3000만개 이상 계정에서 정보 유출이 발생한 것으로 판단됐다. 사안의 중대성을 고려한 조치다.

과기정통부는 "대규모 유출로 국민 피해가 우려된다"며 30일부터 민관합동조사단을 운영해 사고 원인을 분석하고 재발 방지책을 마련하겠다고 밝혔다. 개인정보위 역시 지난 20일과 29일 두 차례 유출 신고를 접수받고 21일부터 조사를 진행 중이라며, "다수의 연락처·주소 등이 포함돼 있어 보호법상 안전조치 의무 위반 시 엄정 제재할 것"이라고 설명했다.

정부는 유출 정보를 악용한 스미싱·보이스피싱 등 2차 피해 우려도 제기하며, 보호나라 누리집을 통해 대국민 보안 공지를 실시했다. 해당 공지에서는 '피해보상', '피해사실 조회', '환불' 등 키워드를 이용한 스미싱 유포 가능성을 경고하고, 악성 URL 클릭 유도 방식, 포털 검색 광고를 통한 피싱사이트 노출, 보이스피싱을 통한 원격제어 앱 설치 유도 등의 위험성을 안내했다.

또한 이용자들에게 ▲출처 불명 문자·URL 즉시 삭제 ▲정상 사이트 여부 확인 ▲개인정보·인증번호 입력 자제 ▲번호도용문자차단서비스 신청 ▲모바일 결제 내역 확인·신고 ▲악성앱 삭제, 공인인증서 재발급 등을 권고했다. 스미싱·피싱 신고는 보호나라 카카오톡 채널, 스팸 문자 신고 기능, 보이스피싱통합신고대응센터 등을 통해 가능하다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>