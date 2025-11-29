본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

인사혁신처 신임 차장 전남 출신 김성훈 임명

호남취재본부 신동호기자

입력2025.11.29 18:48

시계아이콘00분 16초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주 송원고·전남대 졸업…미국서 행정학 석사
행정고시 41회 공직 입문·인사행정 전문가 평가

김성훈 신임 인사혁신처 차장

김성훈 신임 인사혁신처 차장

AD
원본보기 아이콘

인사혁신처 신임 차장에 전남 함평 출신 김성훈(58) 전 기획조정관이 임명됐다.


김 신임 차장은 광주 송원고등학교와 전남대 경영학과를 졸업한 뒤 미국 콜로라도대학교에서 행정학 석사 학위를 받았다.

행정고시 41회로 공직에 입문해 대통령비서실 인사수석실 인사관리 행정관, 개인정보보호위원회 사무국 기획총괄과장, 행정안전부 법무담당관, 인사처 기획재정담당관, 인사조직과장, 인사혁신기획과장 등 주요 보직을 두루 경험했다.


문재인 정부에선 대통령비서실 인사수석실 선임행정관을 지냈다. 여기에 인사처 인사관리국장, 주벨기에 유럽연합 대한민국대사관 총영사, 인사처 인사혁신국장, 인사처 기획조정관 등을 거쳤다. 국내 인사행정 분야에선 최고 전문가로 평가받는다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"두명 30만원입니다" 연말 기분 내려다 '깜짝'…또 요금 올린 '딸기 뷔페'[주머니톡] "두명 30만원입니다" 연말 기분 내려다 '깜짝'…또... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

직원에 "민주당 왜 뽑았어" 논란 일 커지자…민희진 "정치 간섭은 오해"

"대표로 나선 아들, 직접 보러 가야지" 임세령, 이재용과 15년만에 재회

맥주 한잔 들어가자 '와르르' 무너졌다…억제해 온 '식욕' 폭발③

"'형제 질환' 개선하려면 밥 먹고 후식으로 떡·과일 먹는 습관 줄여야"

미혼 여성 57% "영포티와 연애 고민된다"

폴란드, 차기 원전 수주 경쟁 돌입…한수원 포함 4개사 초청

루브르 박물관 보석 절도 4번째 핵심 용의자 추가 기소

새로운 이슈 보기