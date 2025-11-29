김동연, 경기기후위성 발사 성공에 "뉴 스페이스 여는 동반자되겠다"

김동연 경기도지사가 29일 미국에서 발사된 '경기기후위성 1호기' 발사 성공에 대해 이재명 정부와 뉴 스페이스 시대를 함께 열겠다고 약속했다.

김동연 지사는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "'경기기후위성 1호'가 우리 시간으로 오늘 새벽 우주 궤도에 안착했다"며 "우리 1420만 도민 여러분의 염원도 위성에 함께 담겨 올라갔다"고 소개했다.

이어 "1호를 시작으로 내년에는 2, 3호도 발사할 예정"이라며 "위성으로 수집한 데이터는 기후위기의 과학적 대응뿐만 아니라 기후테크 산업 육성에도 커다란 전환점이 될 것"이라고 기대감을 표했다.

또 "지난 목요일, 누리호 4차 발사 성공과 함께 본격적인 '뉴 스페이스' 시대가 열렸다"며 "지방정부 최초로 민간과 함께 쏘아올린 경기기후위성도 대한민국의 뉴 스페이스 시대를 함께 여는 '우주 동반자'가 되겠다"고 전했다.

앞서 경기기후위성 1호기는 이날 새벽 3시44분(한국시간) 미국 캘리포니아의 반덴버그 우주군기지에서 SpaceX의 Falcon 9 로켓에 실려 발사됐다. 약 56분 뒤인 오전 4시40분께 위성은 로켓에서 분리되며 목표 궤도에 안착한 뒤 궤도 진입에 성공했다.

국내에서 지방자치단체가 주도한 기후 관측 위성이 우주로 발사된 것은 이번이 최초다. 1호기는 초소형 광학 위성으로, 무게 약 25kg, 16U 큐브위성 규격이다. 위성은 상공 500 km 궤도에서 경기지역의 토지 이용 변화, 벼 재배지 상태, 산림 훼손, 개발제한구역 변화 등을 정밀하게 촬영한다.

특히 이번 위성은 기후 위기 대응, 재난·재해 모니터링, 환경 변화 감시 등 도내 기후·환경 정책의 과학적 기반을 마련하는 데 목표를 두고 활동하게 된다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



