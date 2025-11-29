[오늘날씨]낮부터 추위 주춤…밤 사이 비 소식

주말 끝나면 초겨울 '강추위'

토요일인 29일 낮부터 추위가 잠시 누그러지며 주말 동안 포근한 날씨가 이어질 예정이다.

기상청에 따르면 이날 아침 전국 내륙 대부분이 영하권으로 떨어졌지만, 낮부터는 상대적으로 따뜻한 남서풍이 유입되며 기온이 점차 오르겠다.

낮 기온은 전날보다 3∼7도 높아져 최고 9∼18도까지 오를 전망이다. 내륙을 중심으로 일교차가 15도 이상 벌어지는 곳이 있어 옷차림에 유의해야 한다.

이날 밤 북쪽을 지나는 기압골의 영향으로 비구름이 지나가면서 밤부터 내일 새벽 사이 수도권과 강원 영서에 가끔 비가 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 1㎜ 안팎이다. 충청권 북부에도 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

비구름이 접근하기 전에는 중부지방을 중심으로 바람이 강하게 불 것으로 보인다. 강원 산지는 오후께 강풍 특보가 발표될 가능성이 있으니 최신 기상 정보를 확인해달라고 기상청은 당부했다.

오는 30일 일요일에는 남부 지방을 중심으로 10∼15도의 큰 일교차가 예상되는 만큼 옷차림에 유의해야 한다. 일요일 최저기온은 2∼12도, 최고기온은 13∼20도로 예보됐다. 낮 기온은 이날보다 더 오르겠고, 모레인 월요일까지 평년 수준을 웃도는 포근한 날씨가 이어질 전망이다. 이후부턴 다시 기온이 내림세를 보이며 매서운 추위가 찾아와 본격적인 겨울이 시작될 전망이다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>