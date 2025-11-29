본문 바로가기
Dim영역
알립니다
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

인사

[인사]문화체육관광부

박병희기자

입력2025.11.29 08:59

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

◆실장급


▲차관보 김기성





박병희 기자 nut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"일본여행 가지 말라고?" 수십만명 항공권 취소하더니…새 여행지로 떠오른 '이 나라' "일본여행 가지 말라고?" 수십만명 항공권 취소하... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

인스타·틱톡은 부업사기 천국…직접 연락해보니 "10배 수익도 가능하다"②

"멋있다, 우리 아들"…흐뭇한 미소로 임관식 지켜본 이재용

불황일 때 더 선명해지는, 안경점 '역주행 성장'

화장품 발라보고 굿즈 사고…'힙한 편의점'에 MZ 열광

춥다고 '이것' 돌려 쓰다간 머리카락 우수수…전문가 경고

"둘이서 30만원"…딸기 가격 내렸는데 뷔페는 고공행진

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기