본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

대전시, 꿈씨패밀리-장충동왕족발 협업 '한상 족발 세트'출시

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.11.28 20:19

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

정통 족발·특제 소스·신선 채소·밑반찬·꿈돌이 라면 세트로 구성

대전충청권 오프라인 46개 매장에서 12월 우선 공개

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

AD
원본보기 아이콘

대전시가 장충동왕족발의 정통 족발과 특제 소스, 신선 채소, 밑반찬, 꿈돌이라면 세트로 구성된 '한상 족발 세트'를 출시했다.


대전시는 28일 시청 10층 응접실에서 대전관광공사, ㈜장충동왕족발과 함께 공동브랜딩 업무협약을 체결했다.

사진 왼쪽부터 신신자 장충동왕족발 대표, 이장우 대전시장, 전재홍 대전관광공사 상임이사(사진=대전시 제공)

사진 왼쪽부터 신신자 장충동왕족발 대표, 이장우 대전시장, 전재홍 대전관광공사 상임이사(사진=대전시 제공)

원본보기 아이콘

이번 협업은 로컬 미식과 도시브랜드 IP를 결합해 대전에서만 경험할 수 있는 한정판 미식 제품을 선보이고, 연말 성수기 체류형 관광·지역 상권 소비를 촉진하기 위해 마련됐다.


꿈돌이 키링(사진=대전시 제공)

꿈돌이 키링(사진=대전시 제공)

원본보기 아이콘

굿즈로 꿈돌이 족발 키링과 에코백을 증정할 예정이다.


한상족발 세트는 가족, 지인과 함께 따뜻하게 차려 먹는 '한 상' 콘셉트로 설계됐으며, 꿈돌이 한정 패키지로 출시돼 선물 의미도 담았다.

㈜장충동왕족발은 다수의 직·가맹점을 보유한 대전 향토기업으로, 엄선된 원재료와 표준화된 공정으로 일관된 품질을 지켜온 브랜드다.


꿈돌이 에코백(사진=대전시 제공)

꿈돌이 에코백(사진=대전시 제공)

원본보기 아이콘

이번 협약을 통해 브랜드의 장인정신과 꿈돌이의 친근함을 결합해 지역 소비자와 관광객에게 대전만의 특별한 식탁을 제안할 계획이다.


한상족발 세트는 12월 말 시즌 한정으로 장충동왕족발 대전 충청권역 오프라인 46개 매장에서 우선 선보이고, 추후 전국으로 확대된다.


이장우 대전시장은 "향토기업의 정직한 품질과 대전의 캐릭터 스토리가 만나 대전다운 한 상을 완성했다"며 "시즌 한정 '한상 족발 세트'가 시민의 식탁에 따뜻한 연말 정취를 더하고, 대전을 찾는 방문객에게 오직 대전에서만 가능한 미식의 경험을 선물할 것"이라고 전했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"일본여행 가지 말라고?" 수십만명 항공권 취소하더니…새 여행지로 떠오른 '이 나라' "일본여행 가지 말라고?" 수십만명 항공권 취소하... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"숨만 쉬었을 뿐인데, 심장이 멎었다"…5년간 2861명 앗아간 초미세먼지의 습격

"멋있다, 우리 아들"…흐뭇한 미소로 임관식 지켜본 이재용

불황일 때 더 선명해지는, 안경점 '역주행 성장'

화장품 발라보고 굿즈 사고…'힙한 편의점'에 MZ 열광

춥다고 '이것' 돌려 쓰다간 머리카락 우수수…전문가 경고

인형 포장하면 돈 준다더니…인형은 못 받고 돈만 뺏겼다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기