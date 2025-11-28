본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[내일 날씨]아침 영하권, 낮부터 기온 올라...큰 일교차 주의

서믿음기자

입력2025.11.28 20:13

수정2025.11.28 20:56

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

29일 아침 기온은 영하권으로 쌀쌀하지만, 낮부터 기온이 오르면서 큰 일교차를 보이겠다.

서울 중구 남대문 일대를 지나는 시민이 출근길 발걸음을 재촉하고 있다. 윤동주 기자

서울 중구 남대문 일대를 지나는 시민이 출근길 발걸음을 재촉하고 있다. 윤동주 기자

AD
원본보기 아이콘

아침에는 남부지방을 중심으로 기온이 4∼7도가량 낮아 춥겠고, 전국 내륙을 중심으로 영하권으로 내려가면서 서리가 내리거나 얼음이 어는 곳이 있겠다.


낮부터는 기온이 오르면서 전국 대부분 지역의 일교차가 10∼15도가량으로 클 것으로 전망된다.

아침 최저 기온은 -4∼4도, 낮 최고 기온은 9∼18도로 예보됐다.


밤부터 30일 새벽 사이 경기 북부 내륙, 강원 영서 중·북부, 서해 5도 등에는 1㎜ 안팎의 약한 비가 내리겠다.


바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해 0.5∼2.5ｍ, 남해 0.5∼1.5ｍ로 예상된다.


다음은 29일 지역별 날씨 전망이다. ▲서울(1∼12) ▲인천(2∼13) ▲수원(0∼13) ▲춘천(-3∼9) ▲강릉(3∼15) ▲청주(-1∼14) ▲대전 : (-2∼15) ▲세종(-2∼14) ▲전주(0∼16) ▲광주(1∼16) ▲대구(-1∼14) ▲부산(4∼17) ▲울산(1∼15) ▲창원(2∼15) ▲제주(8∼19).





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"일본여행 가지 말라고?" 수십만명 항공권 취소하더니…새 여행지로 떠오른 '이 나라' "일본여행 가지 말라고?" 수십만명 항공권 취소하... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"숨만 쉬었을 뿐인데, 심장이 멎었다"…5년간 2861명 앗아간 초미세먼지의 습격

"멋있다, 우리 아들"…흐뭇한 미소로 임관식 지켜본 이재용

불황일 때 더 선명해지는, 안경점 '역주행 성장'

화장품 발라보고 굿즈 사고…'힙한 편의점'에 MZ 열광

춥다고 '이것' 돌려 쓰다간 머리카락 우수수…전문가 경고

인형 포장하면 돈 준다더니…인형은 못 받고 돈만 뺏겼다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기