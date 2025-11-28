춘천시, 우드페스타 공모전 우수작 5점 시상

국산 목재 생활소품 발굴·목재문화 확산 위한 공모 개최

강원도 춘천시(시장 육동한)가 28일 시청 접견실에서 '2025 춘천우드페스타 우드생활소품 공모전' 시상식을 열고 우수 작품 5점을 선정해 시상했다.

육동한 춘천시장이 28일 시청 접견실에서 '2025 춘천우드페스타 우드생활소품 공모전' 시상식을 연 후 수상자들과 기념촬영을 하고 있다. 춘천시 제공

이번 공모전에 △최우수상은 나무숟가락을 만든 이태연 씨가 △우수상은 나무퍼즐을 만든 권호 씨와 편백가습기를 만든 김광수 씨 △장려상은 나무보드게임을 만든 조용숙 씨와 강아지조명을 만든 조민서 씨가 각각 수상했다. 우드생활소품 공모전은 국산 목재를 활용한 생활소품을 발굴하고 목재문화를 확산하기 위해 개최된 가운데 목공예 전문가들이 참여한 심사를 거쳐 최종 5점을 선정했다.

선정 작품과 참가작은 29~30일 화동 2571에서 열리는 '2025 우드페스타 후행사'에서 정오부터 오후 5시까지 시민들에게 공개된다. 후행사는 계절에 맞춰 실내 중심으로 꾸며진다. 목재 오너먼트와 호패를 만드는 DIY 체험부터 마리오네트 인형극 공연(오후 2시), 대형 크리스마스트리 포토존, 찾아가는 미디어 나눔버스 체험까지 가족들이 함께 즐길 수 있는 프로그램을 준비했다.

시 관계자는 "생활 속 목재 문화 확산을 통해 시민들이 국산목재를 더 쉽게 접할 수 있도록 다양한 시도를 이어가겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



