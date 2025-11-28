메르츠 독일 총리, 美에 "이민정책 간섭 마라"

해외공관 동원해 개입 시도하자 반발

독일 정부가 미국에 대해 자국의 이민 정책에 간섭하지 말라며 공개적으로 불만을 드러냈다.

프리드리히 메르츠 독일 총리. EPA연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘

도널드 트럼프 미국 행정부가 재외공관을 동원해 다른 나라 이민정책에 관여할 움직임을 보이자 독일 정부가 반발하고 나섰다.

프리드리히 메르츠 독일 총리는 27일(현지시간) 기자회견에서 "이민정책은 우리 문제이며 우리가 옳다고 생각하는 대로 결정한다"며 "외부의 훈계는 필요없다"고 말했다.

지난 5월 취임 이후 이민 강경책을 밀어붙이는 메르츠 총리는 "독일은 정부 교체 이래 올바른 길을 가고 있다"고 주장했다. 또 유럽 차원의 망명·이민정책을 새로 만드는 중이라며 이 역시 유럽이 스스로 결정할 것이라고 말했다.

미국 국무부는 최근 유럽과 캐나다·호주·뉴질랜드 등 해외공관에 '이민 배경을 가진 사람들과 관련된 범죄에 대한 미국의 우려를 제기하기 위해 주재국 정부 및 각 당국과 정기적으로 접촉해야 한다'는 내용의 전문을 보냈다.

전문에는 '대규모 이민의 부정적인 사회적 영향으로부터 국민을 보호하는 정책을 시행할 것을 권장한다'는 등 내정간섭으로 비칠 수 있는 지시가 포함됐다.

독일은 시리아 내전 등으로 난민이 밀려든 2010년대 중반부터 유럽의 포용적 난민정책을 주도했다. 그러나 메르츠 정부는 주변국 반발에도 국경에서 불법 이민자를 돌려보내고 우크라이나 피란민 지원을 축소하는 등 강경책을 펴고 있다.

다만 엄격한 이민정책이 이민자 대량추방을 주장하는 극우 독일대안당(AfD) 지지세만 키운다는 분석도 있다. 극우 정당을 정치적 대화 상대로 취급하지 않는 독일 기성 정치권은 트럼프 정부와 AfD의 밀착을 경계해 왔다. 메르츠 총리는 지난 2월 총선에서 일론 머스크 등 친트럼프 인사들이 AfD를 공개적으로 지지하자 "나는 미국 선거에 개입하지 않았다"며 독일 정치에 간섭하지 말라고 경고한 바 있다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>