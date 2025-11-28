본문 바로가기
최진국 태영건설 대표, 임기 만료로 사임

서믿음기자

입력2025.11.28 18:35

2년 임기 마치고 지난 26일 사임

최진국 태영건설 대표가 임기 만료로 사임했다.

최진국 태영건설 대표, 임기 만료로 사임
28일 업계에 따르면 최 대표는 지난 26일로 2년 임기를 끝내고 자리에서 물러났다.


서울산업대(현 서울과학기술대)를 졸업하고 1982년 태영건설에 입사한 최 대표는 2023년 11월 사장으로 승진한 뒤 이듬해 3월 정기 주주총회에서 최금락 부회장과 함께 각자 대표이사로 선임됐다.

워크아웃 이후 서울 강서구 마곡중심업무지구에 초대형 업무시설 '원그로브' 준공을 이끄는 등 회사 경영 정상화를 위해 노력했다는 평가를 받는다.


태영건설 관계자는 "최 대표가 임기 만료와 함께 연임 의사 없이 사의를 표명한 것으로 안다"며 "후임은 아직 선정되지 않았고 추후 관련 절차가 있을 것"이라고 말했다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
