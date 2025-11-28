최진국 태영건설 대표, 임기 만료로 사임

2년 임기 마치고 지난 26일 사임

최진국 태영건설 대표가 임기 만료로 사임했다.

28일 업계에 따르면 최 대표는 지난 26일로 2년 임기를 끝내고 자리에서 물러났다.

서울산업대(현 서울과학기술대)를 졸업하고 1982년 태영건설에 입사한 최 대표는 2023년 11월 사장으로 승진한 뒤 이듬해 3월 정기 주주총회에서 최금락 부회장과 함께 각자 대표이사로 선임됐다.

워크아웃 이후 서울 강서구 마곡중심업무지구에 초대형 업무시설 '원그로브' 준공을 이끄는 등 회사 경영 정상화를 위해 노력했다는 평가를 받는다.

태영건설 관계자는 "최 대표가 임기 만료와 함께 연임 의사 없이 사의를 표명한 것으로 안다"며 "후임은 아직 선정되지 않았고 추후 관련 절차가 있을 것"이라고 말했다.





