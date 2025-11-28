국립부경대생, 한국사물인터넷학회 종합학술대회 우수 논문상

이태오 석사과정생팀

국립부경대학교(총장 배상훈) 대학원 데이터공학과 이태오 석사과정생(지도교수 김태국)이 '2025년 한국사물인터넷학회 종합학술대회'에서 우수 논문상을 받았다.

최근 제주대학교에서 열린 이번 학술대회는 '사물인터넷 융합'을 주제로 산업·학계 전문가들이 참가한 가운데 최신 기술 트렌드를 발표하고 교류하는 행사로 진행됐다.

연구팀(위 왼쪽부터 이태오, 크조우양, 최혜림, 펑보, 아래 왼쪽부터 구본현, 노신비, 김태국 교수) 국립부경대 제공 AD 원본보기 아이콘

이 학술대회에서 이태오·크조우양·최혜림 석사과정생과 펑보·구본현 박사과정생, 노신비 학부생, 김태국 교수가 논문 '레이블이 없는 공장 데이터를 활용한 예지 보전용 데이터 전처리 연구'를 공동으로 발표해 우수 논문상을 받았다.

이 연구는 레이블이 부족한 실제 공장 데이터를 AI 기반 예지보전 기술에 적합하도록 가공하는 데이터 전처리 기법을 제안해 우수한 평가를 받았다.

특히, 산업 현장에서 고비용의 데이터 라벨링 문제를 해결하고 공정 안정화와 유지 비용 절감에 기여할 수 있다는 연구 성과를 인정받았다.

이 연구는 2025년 부산빅데이터혁신센터의 데이터 산업 분야 지산학연협력 교과개설과 PBL 사업의 지원을 받아 수행돼 이번 성과를 거뒀다.

지도교수인 김태국 교수는 "다양한 분야에서 인공지능과 빅데이터 융합 연구를 수행하며 산업 현장에서 실질적으로 활용될 수 있는 기술을 연구해 나가겠다"라고 말했다.





