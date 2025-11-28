고리원자력본부, 국내 최초 계통제염 공정 표준절차 구축… 적극행정 우수사례 선정

‘올해 적극행정 경진대회’ 우수사례 선정, 행정안전부 장관상

국내 원전의 오랜 숙제였던 방사성 오염 문제에 대한 해법을 고리원자력본부가 선제적으로 제시했다.

한국수력원자력 고리원자력본부(본부장 이상욱)는 지난 27일 세종정부청사에서 열린 인사혁신처·행정안전부·국무조정실 공동 주관 '2025년 적극행정 우수사례 경진대회'에서 적극적 업무추진 우수사례로 선정돼 행정안전부 장관상을 받았다.

고리원자력본부는 국내 최초로 원전 해체에 필수적인 계통제염 공정의 표준절차를 마련, 실시간 방사선 측정 로봇 기술을 적용해 제염의 신뢰성과 안전성을 획기적으로 향상하고, 이 과정을 데이터베이스로 구축해 제염 데이터의 활용도를 제고했다.

이와 함께 축적된 계통제염 데이터와 기술 경험을 산업계·연구기관과 폭넓게 공유해 국내 해체기업의 기술력 향상과 해외시장 진출 기반 조성에 크게 기여한 점 등이 종합적으로 인정돼 적극행정 우수사례로 선정됐다.

이상욱 고리원자력본부장은 "원전 안전을 최우선 가치로 혁신 기술을 과감히 도입하며 규제기관과 적극적으로 소통해 온 노력이 대외적으로 인정받았다"며 "앞으로도 선진화된 해체 역량을 더 많이 확보해 안전한 고리1호기 해체에 최선을 다하겠다"고 말했다.

계통제염이란 원전 해체 시 주요 계통과 설비에 부착된 방사성물질을 제거해 해체 작업자의 방사선피폭을 줄이고 작업의 안전성을 확보하는 작업이다.

고리원전 3호기와 4호기. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>