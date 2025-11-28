트럼프 또 폭언…여성 기자에 "멍청해서 그런 질문"

"기자 질문 중간에 끊고 공격적으로 반응"

"트럼프, 여성 기자들에 남다른 분노 표출"

도널드 트럼프 미국 대통령이 취재진으로부터 질문을 받는 과정에서 또 여성 기자를 상대로 폭언성 발언을 했다.

27일(현지시간) AFP통신 등 현지 언론에 따르면 트럼프 대통령은 플로리다주 팜비치의 자택인 마러라고 리조트에서 아프가니스탄인 출신 이민자의 주방위군 병사 총격 사건에 관한 질문을 받던 중 한 여성 기자에게 "당신은 멍청한가(stupid), 당신은 멍청한 사람인가?"라고 말했다.

도널드 트럼프 대통령이 또 여성 기자를 상대로 또 폭언성 발언을 해 논란이다. AP연합뉴스. AD 원본보기 아이콘

이 기자는 당시 트럼프 행정부의 일부 인사들도 재정착 아프가니스탄인을 상대로 철저한 신원조사가 이뤄졌다고 언급했는데 왜 이번 총격 사건과 관련해 전임자인 조 바이든 대통령을 비난하느냐는 취지의 질문을 했다. 트럼프 대통령은 이 기자의 질문을 중간에 끊고 공격적으로 반응하는 모습을 보였다.

트럼프 대통령은 "그들은 이곳에 있어서는 안 되는 수천 명과 함께 들어왔고, 당신은 멍청한 사람이라서 그런 질문을 하는 것"이라고 말했다.

트럼프 대통령은 최근 맘에 들지 않는 보도를 했거나 현장에서 자신에게 거슬리는 질의를 하는 여성 언론인을 상대로 거친 인신공격성 발언을 퍼부어 논란이 됐다.

지난 14일 미 대통령 전용기(에어포스원)에서 트럼프 대통령은 여성 기자를 향해 "조용히 해, 돼지야"라고 말했다. 최근에는 자신의 노화 징후를 보도한 뉴욕타임스(NYT) 취재진 중 여성만을 겨냥해 "나에 대해 부정적인 기사만 쓰라고 배정된 삼류 기자이자, 겉과 속이 모두 추한 사람"이라고 사회관계망서비스(SNS)에 올렸다. 이에 CNN 방송은 트럼프 대통령이 해당 기사를 공동 작성한 기자 2명 중 남성인 딜런 프리드먼에 대해서는 언급하지 않고, 백악관 출입 기자인 여성 기자 케이티 로저스만 거론했다고 설명했다.

AFP통신은 "모욕적 언사와 거친 발언은 트럼프 시대의 상징이지만 미국 지도자는 특히 여성 기자들에 대해 남다른 분노를 품고 있는 것으로 보인다"고 지적했다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr



