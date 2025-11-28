두산에너빌리티, 한전KPS와 해외 발전사업 공동개발

두산에너빌리티가 한전KPS와 업무협약을 맺고 해외 발전사업 공동개발에 나선다.

두산에너빌리티는 27일 경남 창원에 있는 본사에서 해외 발전 프로젝트 경쟁력 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

협약식에는 두산에너빌리티 윤요한 마케팅부문장, 한전KPS 김홍연 사장 등 양측 관계자들이 참석했다.

한전KPS 김홍연 사장(왼쪽)과 두산에너빌리티 윤요한 마케팅부문장이 해외 발전 프로젝트 경쟁력 강화를 위한 업무협약서를 들어보이고 있다. 두산에너빌리티 제공

이번 협약은 글로벌 발전시장에서 EPC 수행 및 주기기 제작 역량을 갖춘 두산에너빌리티와 발전 정비 시장에서 기술력을 인정받은 한전KPS가 협력해 해외 신규 발전사업 및 노후 발전소 현대화 사업의 공동 진출을 추진하고자 마련됐다.

양사는 이번 협약을 바탕으로 ▲해외 발전사업 공동개발 및 전주기 기술협력 ▲해외 노후 발전소 성능개선 및 친환경 설비 도입 프로젝트 공동개발 ▲해외 발전사업 정보공유 및 기술 트렌드 공유 등에 힘을 모을 계획이다.

윤요한 마케팅본부장은 "글로벌 발전시장에서 실적을 바탕으로 검증된 역량을 보유한 양사가 해외 발전 프로젝트에서 협력체계를 구축하게 됐다"며 "공고한 협력을 기반으로 글로벌 시장에서 실질적 성과 창출을 이뤄나가겠다"라고 말했다.

두산에너빌리티와 한전KPS는 향후 중앙아시아를 비롯한 아프리카, 동남아시아 등지에서 발전설비 성능개선 및 복구사업 등 다양한 해외사업 기회를 공동 발굴할 예정이다.





