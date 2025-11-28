"관리부실 학생 탓 돌린다" 고려대 대자보 파장…교수진 결국 사과

중간고사 무효 결정에 학생 반발 확산

대자보까지 붙자 교수진 사과문 공지

대규모 온라인 강의에서 집단 부정행위 정황이 드러난 고려대학교가 중간고사 무효화 조치 후폭풍에 직면했다. 학교 측이 책임을 학생들에게 전가한다는 비판이 거세지자 해당 강의 교수진이 결국 사과하며 향후 기말시험과 과제 평가 방식 전면 재검토에 나섰다.

집단 부정행위 정황이 드러난 고려대학교 게시판에 한 학생이 쓴 대자보가 붙어 있는 모습. 연합뉴스

28일 대학가에 따르면 고려대의 '고령사회에 대한 다학제적 이해' 수업 교수진은 공지를 통해 "중간고사 시행과 관리 과정에서 충분한 예방 조치를 하지 못했다"며 책임을 인정했다.

이 강의는 1400여명이 수강하는 비대면 온라인 교양 과목으로 지난달 25일 비대면 방식으로 진행된 중간고사에서 일부 학생들이 오픈채팅방을 이용해 문제와 답안을 공유하는 등 부정행위를 한 정황이 알려지면서 논란이 불거졌다.

교수진은 부정행위 의혹 발생 직후 중간고사 성적을 전면 무효 처리하고 인공지능 활용 흔적이 5% 미만(GPT 킬러 5% 미만)이어야 인정되는 기말 과제를 제출하도록 공지했다. 그러나 학생들은 "관리 부실을 학생 탓으로 돌린다"며 반발했고 캠퍼스에는 '명문사학 고령사회연구원 교수진의 총체적 무능을 고발한다'는 제목의 대자보까지 등장했다.

논란이 확산하자 교수진은 사과문을 통해 기말시험, 과제의 평가 방식을 전면 재검토할 것을 약속했다. 교수진은 "정직하게 시험을 준비한 다수의 학생들에게 중간고사 전면 무효화라는 조치로 인해 불편을 드려 죄송하다"며 "최선의 방안이 마련되는 대로 후속 공지를 올리겠다"고 밝혔다. 최종 대책은 추후 별도 공지될 예정이다.





박은서 인턴기자



