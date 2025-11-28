본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

김태흠 지사 "천안 불당2동 통학난, 즉각 해결"

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.11.28 15:08

시계아이콘01분 02초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

버스 6대 긴급 증편·등하교 전면 지원… 학교 이전·신설까지 검토하며 천안 통학 사각지대 총점검

김태흠 지사 "천안 불당2동 통학난, 즉각 해결"
AD
원본보기 아이콘

충남 천안시 불당2동 중학생들이 10년 넘게 원거리 중학교로 통학해야 하는 상황이 반복되자, 김태흠 도지사가 직접 나섰다.


김 지사는 28일 도청에서 불당2동 학부모 20여 명과 간담회를 갖고 "아이들 통학 불편은 즉시 해소해야 한다"며 버스 증편과 장기 대책을 동시에 추진하겠다고 밝혔다.

이날 간담회에는 충남도와 도교육청, 천안시, 천안교육지원청의 학교 지원·대중교통 담당 공무원, 충남버스운송사업조합 이준일 이사장 등이 참석해 통학난 해소 방안을 집중 논의했다.


현재 불당2동에는 초등학교 2곳(불무초·아름초)이 운영 중이지만 중학교는 불무중 1곳뿐이다.


이 때문에 올해 불무초·아름초 졸업생 500여 명이 불무중 배정을 받지 못했고, 내년에도 졸업 예정자 793명 중 296명만 불무중에 진학할 수 있어 대부분이 3㎞에서 6km 거리의 원거리 중학교로 통학해야 한다.

불편이 장기화되자 학부모들은 지난 11일 김 지사의 천안 방문 당시 시청 앞 집회에서 긴급 대책을 요구했고, 김 지사는 현장에서 학부모의 설명을 들은 뒤 "도청에서 직접 해결책을 마련하겠다"고 약속했다.


이에 도는 상황 파악과 실무 논의를 거쳐 시내버스 3대, 통학버스 3대 등 총 6대를 추가 투입하는 방안을 확정했다.


김 지사는 "손해가 나더라도 등·하교 시간엔 반드시 버스를 늘려야 한다"며 충남버스운송사업조합과 도교육청에 요청했다.


이어 "시험 운행을 통해 문제를 보완하고, 내년 1월 말까지 배차를 마무리해 2월 초에는 본격 운행이 시작될 수 있도록 하라"고 구체적인 일정도 제시했다.


학부모들이 요구한 등·하교 전체 시간대 버스 확대에 대해서도 "하교 시간 포함 전면 지원이 필요하다"고 강조했다.


김 지사는 불무중 증축이 완료돼도 신생 지역 특성상 학생 수 증가로 원거리 통학 난이 지속될 수 있다는 우려에 대해 "3년만 운영하는 임시 대책이 아니라, 문제가 완전히 해소될 때까지 버스를 계속 운행하라"고 지시했다.


아울러 "학생 분산이 가능한 공간 확보, 학교 이전·신설 등 근본 대책도 도교육청과 협의하겠다"며 장기적 해결 의지를 밝혔다.


그러면서 "불당동만의 문제가 아니라면, 천안시 전체 통학 사각지대를 전면 점검하라"고 관련 부서에 주문했다.


학부모들은 "10년 만에 문제 해결을 위한 실질적인 논의가 시작됐다"며 조속한 실행을 요청하고 있다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"건강한 사람도 사망" 섬뜩한 경고…전문가들 "코로나보다 위험한 '조류독감' 변이" "건강한 사람도 사망" 섬뜩한 경고…전문가들 "코... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"숨만 쉬었을 뿐인데, 심장이 멎었다"…5년간 2861명 앗아간 초미세먼지의 습격

불황일 때 더 선명해지는, 안경점 '역주행 성장'

화장품 발라보고 굿즈 사고…'힙한 편의점'에 MZ 열광

춥다고 '이것' 돌려 쓰다간 머리카락 우수수…전문가 경고

여자 아니었어?…'세계 최강 여성 대회' 우승자 알고보니

인형 포장하면 돈 준다더니…인형은 못 받고 돈만 뺏겼다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기