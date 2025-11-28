김태흠 지사 "천안 불당2동 통학난, 즉각 해결"

버스 6대 긴급 증편·등하교 전면 지원… 학교 이전·신설까지 검토하며 천안 통학 사각지대 총점검

충남 천안시 불당2동 중학생들이 10년 넘게 원거리 중학교로 통학해야 하는 상황이 반복되자, 김태흠 도지사가 직접 나섰다.

김 지사는 28일 도청에서 불당2동 학부모 20여 명과 간담회를 갖고 "아이들 통학 불편은 즉시 해소해야 한다"며 버스 증편과 장기 대책을 동시에 추진하겠다고 밝혔다.

이날 간담회에는 충남도와 도교육청, 천안시, 천안교육지원청의 학교 지원·대중교통 담당 공무원, 충남버스운송사업조합 이준일 이사장 등이 참석해 통학난 해소 방안을 집중 논의했다.

현재 불당2동에는 초등학교 2곳(불무초·아름초)이 운영 중이지만 중학교는 불무중 1곳뿐이다.

이 때문에 올해 불무초·아름초 졸업생 500여 명이 불무중 배정을 받지 못했고, 내년에도 졸업 예정자 793명 중 296명만 불무중에 진학할 수 있어 대부분이 3㎞에서 6km 거리의 원거리 중학교로 통학해야 한다.

불편이 장기화되자 학부모들은 지난 11일 김 지사의 천안 방문 당시 시청 앞 집회에서 긴급 대책을 요구했고, 김 지사는 현장에서 학부모의 설명을 들은 뒤 "도청에서 직접 해결책을 마련하겠다"고 약속했다.

이에 도는 상황 파악과 실무 논의를 거쳐 시내버스 3대, 통학버스 3대 등 총 6대를 추가 투입하는 방안을 확정했다.

김 지사는 "손해가 나더라도 등·하교 시간엔 반드시 버스를 늘려야 한다"며 충남버스운송사업조합과 도교육청에 요청했다.

이어 "시험 운행을 통해 문제를 보완하고, 내년 1월 말까지 배차를 마무리해 2월 초에는 본격 운행이 시작될 수 있도록 하라"고 구체적인 일정도 제시했다.

학부모들이 요구한 등·하교 전체 시간대 버스 확대에 대해서도 "하교 시간 포함 전면 지원이 필요하다"고 강조했다.

김 지사는 불무중 증축이 완료돼도 신생 지역 특성상 학생 수 증가로 원거리 통학 난이 지속될 수 있다는 우려에 대해 "3년만 운영하는 임시 대책이 아니라, 문제가 완전히 해소될 때까지 버스를 계속 운행하라"고 지시했다.

아울러 "학생 분산이 가능한 공간 확보, 학교 이전·신설 등 근본 대책도 도교육청과 협의하겠다"며 장기적 해결 의지를 밝혔다.

그러면서 "불당동만의 문제가 아니라면, 천안시 전체 통학 사각지대를 전면 점검하라"고 관련 부서에 주문했다.

학부모들은 "10년 만에 문제 해결을 위한 실질적인 논의가 시작됐다"며 조속한 실행을 요청하고 있다.





