세방이의순재단, 음성군 복지시설에 스타리아 4대 기탁

세방그룹의 사회복지재단인 세방이의순재단은 지난 28일 음성군청에서 조병옥 음성군수와 세방이의순재단 관계자, 홍복양로원, 음성시니어클럽, 음성군장애인복지관, 음성향애원 4개 복지시설 임직원들이 참여한 가운데 차량전달식을 진행했다고 밝혔다.

세방이의순재단은 평소 이동이 불편한 이들의 접근성 향상과 복지시설 운영효율을 높이기 위한 차량지원사업을 꾸준히 추진해오고 있으며, 올해는 세방그룹이 충북혁신도시에 위치한 리튬배터리 제조공장을 인수하며 음성에서 새로운 사업을 본격적으로 시작하게 된 것을 계기로 지역사회와의 상생을 강화하고자 음성군을 지원지역으로 선정했다. 재단은 또한 음성군 저소득 다자녀가정 11가구에 도배, 장판, 침대, 책상 등 맞춤형 공부방 환경개선도 함께 지원하여 취약계층의 자립과 복지증진을 위한 폭넓은 지원을 이어갈 예정이다.

세방이의순재단 관계자는 "차량지원사업은 세방그룹의 물류사업처럼 복지시설이 도움의 손길이 필요한 곳에 보다 효과적으로 물품을 전달하고, 이동에 어려움을 겪는 분들께 실질적인 도움을 드리고자 하는 활동"이라며, "세방그룹은 지역사회 발전에 기여하는 것은 기업의 중요한 책무라 생각한다. 앞으로도 지역과 함께 성장하고 모두가 편리하고 행복한 사회를 만드는 데 지속적으로 동참하겠다"고 밝혔다.

이에 대해 조병옥 음성군수는 "복지기관의 현장 활동을 지원하기 위한 실질적인 나눔이 이루어져 뜻깊게 생각하며, 세방이의순재단에 깊이 감사드린다"고 전했다.

한편, 세방그룹 이의순 명예회장이 사회공헌을 위해 설립한 세방이의순재단은 이번사업 외에도 복지시설 환경개선 사업, 장애인 전동휠체어 배터리 지원사업, 자립준비청년 지원사업, 긴급지원 등 소외된 이웃을 위한 다양한 사회공헌 활동을 지속하고 있으며 앞으로도 취약계층의 자립과 복지증진을 위한 사업을 확대해 나갈 계획이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



