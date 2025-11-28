양주시, 2025년 세외수입 징수 실적 우수부서 3곳 선정

양주시, 공동주택과·차량관리과·미래교육과 우수부서 선정

경기 양주시가 2025년 세외수입 관리 강화를 위해 총 15개 세외수입 부과 부서를 대상으로 2025년 실적을 평가하고, 우수부서 3곳을 선정했다.

양주시청 전경. 양주시 제공

이번 평가는 ▲전년 대비 현년도 징수 및 체납 증감률 ▲체납 처분률 ▲역량강화 참여도 등 3개 분야 6개 지표로 진행하였다.

평가 결과 공동주택과는 전년 대비 현년도 징수율이 43% 증가하고 체납률은 29% 감소하는 등 징수와 체납 관리 양면에서 성과를 보여 1위를 차지했으며, 차량관리과는 독촉·압류 등 체납 처분을 적극적으로 수행해 2위, 미래교육과는 현년도 징수율 100% 달성 및 체납률 46% 감소를 이루며 3위로 선정되었다.

양주시 관계자는 "우수부서 선정은 단순한 평가가 아니라 세외수입 관리 수준을 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것"이며, "세외수입 부과 부서에서 효율적으로 업무를 수행할 수 있도록 업무 연찬 및 전문 교육 등을 지속적으로 추진할 것"이라고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



