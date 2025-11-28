뉴욕 하늘에 뜬 '케데헌' 더피와 서씨…전국민이 지켜봤다

1924년 시작한 행사 올해로 100년 넘어

미국인이 손꼽아 기다리는 연례 이벤트

미국 대표 백화점 브랜드 메이시스(Macy's)의 추수감사절 퍼레이드에 올해 선풍적인 인기를 끈 K팝 판타지 영어 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'의 호랑이(더피)와 까치(수지/서씨) 캐릭터가 등장했다. 27일 연합뉴스는 AFP통신 등 외신을 인용해 미국 최대 명절 추수감사절을 맞아 진행된 메이시스 퍼레이드에 넷플릭스 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 속 캐릭터 더피와 서씨가 등장했다고 보도했다.

메이시스 퍼레이드에 등장한 호랑이(더피)와 까치(서씨). AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

메이시스 추수감사절 퍼레이드는 뉴욕 메이시스 백화점이 1924년 시작한 행사다. 전국적으로 생중계하는 이 행사는 화려한 풍선 등이 뉴욕 하늘을 수놓으며 한 해를 정리할 연말이 다가왔음을 알린다. 특히 미국인들이 손꼽아 기다리는 연례 이벤트인 이 행사에서는 세계적으로 인기를 끈 대형 풍선 캐릭터가 등장해 맨해튼 대로를 4㎞가량 행진하는 퍼레이드를 매년 벌인다.

올해 행사에는 더피와 서씨 캐릭터 풍선도 등장했다. 두 캐릭터는 '케데헌'에서 남자주인공 진우의 편지를 여자주인공 루미에게 전달하는 초자연적 존재들로, 귀여운 모습 덕분에 케데헌 팬들 사이에서 큰 인기를 끌었다. 그뿐만 아니라 이날 퍼레이드에서는 케데헌 속 주인공 헌트릭스의 노래를 부른 한국계 미국인 가수 겸 작곡가 이재와 오드리 누나, 레이 아미가 등장해 케데헌 속 히트곡 '골든'(Golden)을 불렀다. 이들은 검정 옷을 입고 댄서들과 함께 무대에 올랐고, 관객들은 큰 환호와 함성을 보냈다. 특히 케데헌에서 헌트릭스의 매니저인 바비 역 목소리를 연기한 배우 켄 정이 직접 헌트릭스를 소개해 분위기를 한껏 끌어올리기도 했다.

메이시스 추수감사절 퍼레이드는 뉴욕 메이시스 백화점이 1924년 시작한 행사다. 전국적으로 생중계되는 이 행사는 화려한 풍선 등이 뉴욕 하늘을 수놓으며 한 해를 정리할 연말이 다가왔음을 알리는 등 미국인들이 손꼽아 기다리는 연례 이벤트다. AP연합뉴스

넷플릭스 역대 최대 흥행작인 '케데헌'은 누적 시청 시간 5억4100만시간을 넘어섰으며 '케데헌' OST는 미국 대중음악계 최고 권위를 지닌 '그래미 어워즈'에서 총 5개 부문 후보에 올랐다. 이런 세계적인 인기를 반영해 더피와 서씨의 캐릭터를 퍼레이드에 등장한 것으로 보인다. 이 밖에도 이날 퍼레이드에선 스파이더맨, 미니 마우스, 피카추, 손오공, 버즈 라이트이어, 팩맨, 슈퍼마리오 등 다양한 캐릭터 풍선들이 등장했다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



