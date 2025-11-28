넥슨, 시총 3조1000억엔 돌파…"신·구 IP 확장 통했다"

종가 3768엔, 4년7개월 만에 최고가

종적·횡적 'IP' 성장 전략 성공적 안착

일본 도쿄증권거래소에 상장된 넥슨의 시가총액이 3조1000억엔(한화 29조1000억원)을 돌파했다.

넥슨은 전일 종가가 3768엔으로 최고가를 경신했다고 28일 밝혔다. 2021년 4월 이후 약 4년7개월 만이다. 주가는 지난 11일 3분기 실적 발표 이후 3600~3700엔 수준을 유지하며 강세를 보이고 있다.

넥슨은 기존 프랜차이즈의 성장과 글로벌 신작들의 흥행에 힘입은 결과라며, 시장이 넥슨의 미래 성장 가능성에 강한 신뢰를 가지고 있다는 방증이라고 분석했다.

기업 가치 상승의 핵심 동력으로는 이정헌 넥슨 대표가 내세운 '지식재산권(IP) 성장 전략'의 성공적인 안착을 꼽았다. 이 대표는 지난해 9월 일본 도쿄에서 열린 CMB 행사에서 기존 주요 IP를 확장하는 '종적 성장'과 신규 IP를 발굴하는 '횡적 성장'을 양대 축으로 삼아 2027년까지 매출 7500억엔을 달성하겠다는 청사진을 제시한 바 있다.

넥슨 관계자는 "이 목표가 허수가 아님을 실적으로 증명해내고 있다"며 "지난해 CMB 발표 직전 종가(2889엔)와 비교하면 기업 가치는 약 30.4% 상승했다"고 강조했다.

넥슨은 종적 성장 측면에서 방대한 데이터베이스(DB)에 기반한 고도화된 라이브 운영 역량이 장기 서비스 중인 게임들의 매출을 높였다고 판단했다.

국내 '메이플스토리'의 경우 이용자 친화적 업데이트로 전년 동기 대비 매출이 약 3배 성장했으며 '던전앤파이터'(PC)와 'FC' 프랜차이즈 역시 견고한 성장세를 기록했다. 글로벌 누적 판매 500만장을 돌파한 인기작 '데이브 더 다이버', 서브컬처 게임 '블루 아카이브' 등도 기업 가치 상승에 긍정적으로 작용했다고 전했다.

올해 출시된 신작들은 횡적 성장을 견인하며 넥슨의 체질 개선을 이끌었다는 평가다. 지난 3월 출시된 '마비노기 모바일'은 최근 '2025 대한민국 게임대상'에서 대통령상(대상)의 영예를 안았다. 같은 달 선보인 '퍼스트 버서커: 카잔'도 최우수상과 기술창작상을 수상했다.

또 지난달 30일 글로벌 시장에 선보인 자회사 엠바크 스튜디오의 '아크 레이더스'는 약 2주 만에 글로벌 누적 판매량 400만장을 돌파했다. 이달 초 출시한 모바일 방치형 역할수행게임(RPG) '메이플 키우기'도 순항하고 있다.

넥슨은 추후 '빈딕투스: 디파잉 페이트', '프로젝트 오버킬', '던전앤파이터: 아라드' 등을 2027년까지 글로벌 출시할 예정이다. 좀비 아포칼립스 장르의 '낙원: 라스트 파라다이스', 넥슨게임즈의 '우치 더 웨이페어러' 등 다양한 장르의 신규 IP를 개발해 포트폴리오도 확장한다.

이 대표는 최근 3분기 실적 발표를 통해 "IP 확장 전략에 따라 핵심 프랜차이즈와 신규 IP 모두의 성장에 가속도를 높일 계획"이라며 "포트폴리오를 다각화하고 지속 가능한 수익을 창출하며 글로벌 시장에서의 입지를 단단히 다지게 될 것"이라고 말했다.





노경조 기자



