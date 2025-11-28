"새벽 2시 달려와 1000끼 식사 준비" 화마 현장 달려온 봉사자들…민관 기부 행렬

"마윈 재단 약 113억원 기부"

"비야디, 바이트댄스, 트립닷컴 등 기부"

홍콩 아파트 대형 화재 사고 수습을 지원하기 위해 홍콩 정부와 중국 본토 기업들이 기부 의사를 밝혔다. 또 홍콩 주민들도 헌혈, 물품 기부, 임시대피소를 찾아 무료 봉사를 하고 있다.

27일 중국 봉화망 등 중국 현지 언론에 따르면 홍콩 정부는 각 피해 가정에 1만 홍콩달러(약 188만원)의 긴급 지원금을 지급하기로 했다고 밝혔다. 중화권 기업 알리바바, 비야디(BYD) 등도 줄지어 사회관계망서비스(SNS)를 통해 깊은 애도와 함께 기부 의사를 밝혔다.

중국 전자상거래 업체 알리바바 창업자 마윈의 재단은 6000만 홍콩달러(약 113억원)를 이번 참사 피해 주민과 소방관 지원을 위해 내놨고 스포츠웨어 기업 안타그룹은 3000만 홍콩달러(약 56억5200만원) 상당의 현금과 장비를 기부하기로 했다.

전기차 기업 비야디는 1000만 홍콩달러 (약 18억8410만원)를 기부한다고 성명서를 통해 밝혔다. 비야디는 "피해 주민들의 의료 지원, 재건을 지원한다"면서 "최전선에서 헌신하는 모든 소방관과 구조대원들에게 깊은 존경을 표한다"고 했다. 그러면서 "구조 활동 진행 상황을 지속해서 모니터링하고 피해자들과 함께 이 어려운 시기를 극복해 나갈 것"이라고 했다.

글로벌 IT기업 바이트댄스, 여행플랫폼 트립닷컴, 샤오미, 텐센트 재단도 피해 주민과 지역사회의 어려움을 극복하기 위해 각각 1000만 홍콩달러를 기부했다. 전기차 스타트업 샤오펑과 의류업체 푸구이냐오는 각각 500만 홍콩달러(약 9억4180만원)를 기부했다. 또 중국 포털 넷이즈, 승차 공유 기업 디디추싱 등도 화재 구호 활동을 지원하기 위한 기부 행렬에 이름을 올렸다.

중국 적십자사는 홍콩 적십자사에 긴급 구호 및 지원을 위해 200만 위안(약 4억1462만원)을 기부했다. 마카오 적십자사는 홍콩 적십자사에 긴급 화재 구호 및 이재민 정착을 위해 50만 홍콩달러(약 9418만원)를 기부했다. 중국 상인자선재단은 2000만 홍콩달러(약 37억6740만원)를 내놓았다.

중국신문망에 따르면 많은 홍콩 시민은 임시대피소를 찾아 무료 봉사와 물품 기부 등에 나섰다. 물품 운반을 돕기 위해 임시대피소를 찾았다는 한 시민은 "소방관들이 쉴 새 없이 일하다 보니 신발과 양말이 흠뻑 젖었더라. 선전에서 양말 500켤레를 구매해 소방관들을 응원하겠다"면서 "서로 지지하며 어려움을 극복했으면 좋겠다"고 했다. 주웨이하오라고 이름을 밝힌 한 시민은 "새벽 2시에 임시대피소로 달려왔다. 다른 많은 사람도 함께 힘을 모았다"라면서 1000끼의 무료 식사를 준비했다고 했다.

26일(현지시간) 발생한 홍콩 고층 아파트 화재는 약 이틀 만인 이날 오전 종료됐다. 홍콩 당국 대변인은 이날 오전 10시 18분께 화염이 대체로 꺼졌으며 진화작업을 종료했다고 밝혔다. 이번 화재로 순직한 소방관 1명을 포함해 최소 94명의 사망자가 발생하고 76명이 부상한 것으로 집계됐다. 당초 알려진 실종자 200여명의 실종자에 대해서는 정확한 집계가 진행 중이다.





