목포시, '하반기 적극행정 우수사례' 3건 선정

현장 대응·행정 효율 높인 실무자들 두각

전남 목포시가 지난 26일 적극행정위원회 심의를 거쳐 '2025년 하반기 적극행정 우수사례' 3건을 최종 선정했다고 밝혔다.

이번 공모에는 총 8건의 사례가 접수됐으며, 실무심사와 위원회 심의를 통해 현장에서 문제 해결과 행정 혁신에 실질적인 성과를 낸 사례들이 선정됐다.

첫 번째 우수사례는 청년인구과 최지원 주무관이 세쌍둥이 출산 가정의 의료비 부담과 보험 미가입 문제를 해결하기 위해 민·관 협력체계를 신속하게 구축한 사례다. 기업의 1천만 원 출산축하금 기탁과 병원 무료진료 협약까지 이끌어내 양육 부담을 실질적으로 완화한 점이 높은 평가를 받았다.

문예시설관리사무소 한정환 주무관은 시설 내 100여 건의 인터넷 회선과 CCTV 장비를 전수 점검해 관리대장을 정비하고, 시설 환경에 적합한 인터넷망을 직접 설계했다. 이 과정에서 불필요한 회선을 정리하고 장비 무상 교체를 추진해 약 640만 원의 예산을 절감한 성과를 인정받아 우수상에 선정됐다.

하수과 강준홍 주무관은 관내 지하수 626공을 전수 조사해 이용공·방치공·매몰공을 체계적으로 구분하고 관리체계를 정비했다. 특히 매몰공 249개 중 223개소를 직권 폐공 처리해 지하수 오염을 사전에 차단하고 행정 신뢰성을 높인 점이 인정돼 장려상을 수상했다.

시는 우수공무원에 대한 인센티브를 제공하고 우수사례를 전 부서와 공유해 적극행정 추진 문화를 더욱 확산시킨다는 방침이다.





