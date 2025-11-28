중증환자 살린 제주119항공대…적극행정상 수상

항공,지상 복합 연계로 골든타임 확보

제주특별자치도 소방안전본부 119 특수대응단이 기상 악화 속에서도 중증 응급환자를 항공·지상 복합 이송체계로 신속히 이송한 공로로 행정안전부 주관 '2025년 적극 행정 우수사례 경진대회'에서 인사처장상을 수상했다.

제주지역은 중증 응급환자의 수도권 이송 수요가 높은 지역으로, 특히 장기이식과 고난도 수술은 헬기 기반 긴급 이송이 필수다. 이번 사례의 환자 역시 폐섬유증으로 즉시 이송이 필요했으나 당시 제주·충청·수도권 전역이 저기압 영향으로 헬기 운항이 사실상 어려운 상황이었다.

119 특수대응단은 기상 상황을 실시간 분석해 호남권 일부 지역의 기상이 양호함을 확인한 뒤 기존 착륙 예정지를 제외하고 광주 조선대학교 운동장을 예비 착륙지로 즉시 지정해 항공 이송 경로를 재설계했다.

또한 광주소방본부와 공동대응 체계를 즉시 가동하고 수용 가능 여부를 다중 통신으로 확인해 대응 지연을 최소화했다. 기상·안전·거리 등을 종합 고려한 새로운 항로 설계와 착륙 후 지상 구급대 연계까지 포함한 항공,지상 복합 이송체계를 운영해 환자의 골든타임을 확보했다.





