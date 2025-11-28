본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

중증환자 살린 제주119항공대…적극행정상 수상

호남취재본부 박창원기자

입력2025.11.28 14:07

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

항공,지상 복합 연계로 골든타임 확보

제주특별자치도 소방안전본부 119특수대응단이 기상 악화 속에서도 중증 응급환자를 항공·지상 복합 이송체계로 신속히 이송한 공로로 행정안전부 주관 '2025년 적극행정 우수사례 경진대회'에서 인사처장상을 수상했다. 제주특별자치도 제공

제주특별자치도 소방안전본부 119특수대응단이 기상 악화 속에서도 중증 응급환자를 항공·지상 복합 이송체계로 신속히 이송한 공로로 행정안전부 주관 '2025년 적극행정 우수사례 경진대회'에서 인사처장상을 수상했다. 제주특별자치도 제공

AD
원본보기 아이콘

제주특별자치도 소방안전본부 119 특수대응단이 기상 악화 속에서도 중증 응급환자를 항공·지상 복합 이송체계로 신속히 이송한 공로로 행정안전부 주관 '2025년 적극 행정 우수사례 경진대회'에서 인사처장상을 수상했다.


제주지역은 중증 응급환자의 수도권 이송 수요가 높은 지역으로, 특히 장기이식과 고난도 수술은 헬기 기반 긴급 이송이 필수다. 이번 사례의 환자 역시 폐섬유증으로 즉시 이송이 필요했으나 당시 제주·충청·수도권 전역이 저기압 영향으로 헬기 운항이 사실상 어려운 상황이었다.

119 특수대응단은 기상 상황을 실시간 분석해 호남권 일부 지역의 기상이 양호함을 확인한 뒤 기존 착륙 예정지를 제외하고 광주 조선대학교 운동장을 예비 착륙지로 즉시 지정해 항공 이송 경로를 재설계했다.


또한 광주소방본부와 공동대응 체계를 즉시 가동하고 수용 가능 여부를 다중 통신으로 확인해 대응 지연을 최소화했다. 기상·안전·거리 등을 종합 고려한 새로운 항로 설계와 착륙 후 지상 구급대 연계까지 포함한 항공,지상 복합 이송체계를 운영해 환자의 골든타임을 확보했다.




호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"건강한 사람도 사망" 섬뜩한 경고…전문가들 "코로나보다 위험한 '조류독감' 변이" "건강한 사람도 사망" 섬뜩한 경고…전문가들 "코... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"숨만 쉬었을 뿐인데, 심장이 멎었다"…5년간 2861명 앗아간 초미세먼지의 습격

춥다고 '이것' 돌려 쓰다간 머리카락 우수수…전문가 경고

"유튜브 시청 금지", "2인분 주문 필수"…韓 혼밥·찬밥 문화에 외신도 주목

여자 아니었어?…'세계 최강 여성 대회' 우승자 알고보니

"트럼프가 中 자극 말라했다" 보도에 화들짝…日 정부 "사실 아냐"

인형 포장하면 돈 준다더니…인형은 못 받고 돈만 뺏겼다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기