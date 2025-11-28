화성시, 내달 1일부터 동탄~판교역 6011·6012 광역버스 증차

경기도 화성시는 다음 달 1일부터 동탄1·2신도시와 성남 판교역을 연결하는 6011·6012번 광역버스를 증차 운행한다고 28일 밝혔다.

이번 증차는 판교 방면 광역버스 노선의 좌석 부족 문제와 최근 동탄2신도시 입주 세대 증가에 따른 시민 불편을 해소하기 위한 조치라고 시는 설명했다.

이에 따라 다음 달부터 6011번 노선에는 2대, 2012번 노선에 1대의 버스가 각각 추가 투입돼 운행된다. 앞서 시는 지난 9월 1일에도 노선별로 출퇴근 전세버스를 1대씩 긴급 투입했었다.

정명근 화성시장은 "판교 방면 광역버스 증차로 동탄권의 교통 편의가 개선되길 기대한다"며 "앞으로도 시민들이 보다 원활하게 대중교통을 이용할 수 있도록 실질적인 대책 마련에 최선을 다하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



