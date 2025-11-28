알고케어, 11월 28일 출시…가정용 AI 영양관리 시대 연다

소수만 누리던 전문가급 AI 웰니스 에이전트, 이제 모든 가정으로

AI 기반 웰니스 테크 기업 알고케어(대표 정지원)가 11월 28일 가정용 웰니스 에이전트 '알고케어'를 공식 출시했다.

이번 출시는 그동안 프로 스포츠 선수, 전문 예술단체, 대기업 임직원 등 소수의 전문 환경에만 제공되던 전문가급 영양관리 서비스를 모든 가정의 일상으로 확대한 첫 시도다.

'알고케어'의 핵심은 사용자의 건강을 통합적으로 분석하는 AI 웰니스 에이전트 '마이 알고(My Algo)'다. 사용자의 컨디션 변화, 병력, 복용약, 건강검진 기록, 활동량, 식습관, 수면 패턴 등 다양한 건강데이터를 분석해 매일 필요한 영양제의 종류와 함량을 실시간으로 설계한다.

특히 '마이 알고'는 전문의·약사 자문단이 검증한 임상 기반 의사결정 구조에 수년간 축적된 섭취 데이터가 결합된 형태로, 단순 추천을 넘어 전문가 수준의 정밀한 영양 조절 기능을 수행한다.

사용자는 정수기처럼 익숙한 형태의 터치형 디바이스 '알고케어 E1'을 통해 '마이 알고'가 설계한 영양제를 즉석에서 배합·추출해 바로 섭취할 수 있다.

알고케어는 "나와 가족의 건강을 이해하고 실행까지 돕는 새로운 웰니스 인프라를 집 안에 구축하는 것"이라고 설명했다.

알고케어는 지금까지 프로 스포츠 선수단, 전문 예술단체, 대기업 임직원 등 다양한 전문 조직에 영양관리 서비스를 제공해온 웰니스 테크 리더다. 고강도 퍼포먼스 환경에서 축적된 데이터와 현장 경험은 이번 가정용 '알고케어' 제품의 기반이 됐다.

알고케어 관계자는 "전문가 조직에서 먼저 검증된 기술을 일반 사용자에게까지 확장한 모델"이라고 설명했다.

알고케어는 미국 CES에서 누적 6관왕을 기록하며 글로벌 무대에서 기술 혁신성을 인정받았다. 정지원 대표는 김앤장 출신 법률 전문가로, 데이터·의료·AI 기반의 안전성과 신뢰성을 바탕으로 알고케어의 웰니스 에이전트 시스템을 설계했다.

알고케어는 스위스·프랑스·인도 등 세계 최고 수준의 글로벌 원료사와 협력해 세계 최고 수준의 영양제 품질을 구축하고 있으며, 국내 대형병원 전문의·약사로 구성된 자문단이 영양 알고리즘과 배합 구조를 지속적으로 검토해 가정에서도 의료 전문가 수준의 안정적인 영양관리가 가능하도록 설계했다.

출시 전부터 시장의 기대도 크다. 사전 구매 신청자만 이미 1,000명을 넘어섰으며, 특히 기존 B2B 고객사 임직원들로부터 "집에서도 사용하고 싶다"는 요청이 이어지고 있다.

정지원 대표는 "사전 예약자의 상당수가 회사에서 먼저 알고케어를 경험한 분들입니다. '알고케어'는 개인의 건강 데이터를 실시간으로 이해하고 필요한 영양을 즉석에서 설계해주는 가정 내 필수 건강 인프라가 될 것입니다. 바쁜 일상 속에서 나와 가족의 건강관리 시간을 줄이고, 그 시간을 더 가치 있게 사용할 수 있기를 바랍니다"라고 말했다.

알고케어는 출시를 기념해 최초 2,000대 구매자에게 한정 혜택을 제공할 예정이다.

자세한 내용은 알고케어 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



