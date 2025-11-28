메타로지, 천안 원도심 ‘디지털 트윈’ 대장정 성료

충남 7개 대학 90개 팀·지역 주민 협업… 27일까지 300명 시민 의견 ‘디지털 트윈’에 담아

12월 4일 성과공유 포럼서 천안시에 플랫폼 공식 기증… "실질적 민관산학 협력 모델"

대학생들의 참신한 아이디어와 지역 주민의 생생한 목소리, 그리고 최첨단 AI 기술이 만나 천안 원도심의 미래 지도가 완성됐다.

AI 기반 디지털 트윈 전문기업 메타로지(대표 장석봉)는 충남정보문화산업진흥원 지원사업으로 추진된 '천안역 구도심 유휴공간 재생 및 시민참여형 지역현안 해결 프로젝트'의 오프라인 행사를 27일 성황리에 마무리했다고 밝혔다.

이번 프로젝트는 '민-관-산-학'이 유기적으로 결합된 차별화된 리빙랩(Living Lab) 방식으로 진행됐다. 충남권 7개 대학(순천향대, 단국대, 상명대 등) 소속 90개 학생 팀이 도시재생 아이디어 설계의 주축을 맡았으며, 이들은 설계 과정에서 지역 주민들과 끊임없이 소통하고 협의하며 탁상공론이 아닌 '주민 체감형' 디자인을 도출해냈다.

메타로지는 이 과정에서 핵심 기술 파트너로 활약했다. 학생들이 주민과 협의해 만든 90여 개의 아이디어는 메타로지의 AI 기반 디지털 트윈(Digital Twin) 기술을 통해 가상의 천안 원도심 위에 실감 나게 구현됐다. 27일까지 진행된 현장 행사와 전시에는 총 300명이 넘는 시민과 관계자가 방문해, 디지털 트윈으로 구현된 미래 도시를 직접 체험하고 최종 투표와 설문조사에 참여했다.

특히 300여 명의 시민들은 AR(증강현실)과 XR(확장현실)로 구현된 학생들의 작품(▲문화플랫폼 ▲복합문화체육센터 등)을 꼼꼼히 살피며, 원도심에 가장 필요한 시설이 무엇인지에 대한 소중한 데이터를 남겼다.

메타로지는 이렇게 모인 학생들의 설계안과 시민 300명의 선호도 데이터를 집대성하여, 오는 12월 4일 열리는 '성과공유·확산 포럼'에서 천안시에 공식 기증할 예정이다. 기증되는 '충남 청년 도시혁신 확산플랫폼'은 향후 천안시가 안서동 및 천안역 권역의 도시 혁신 정책을 수립하는 데 있어 과학적인 근거 자료이자 시각적 가이드라인으로 활용된다.

메타로지 장석봉 대표는 "이번 프로젝트는 90개 팀의 열정적인 학생들과 300명의 깨어있는 시민들이 디지털 트윈이라는 도화지 위에서 함께 그려낸 합작품"이라며, "단순한 기술 시연을 넘어, 시민과 미래 세대가 함께 만든 도시 데이터를 지자체에 환원한다는 점에서 스마트 도시재생의 새로운 이정표가 될 것"이라고 강조했다.

한편, 오는 12월 4일 충남콘텐츠기업지원센터에서 열리는 '2025 충남 도시혁신공간설계 정책아이디어 콘텐츠 발굴 사업 성과공유·확산 포럼'에는 충남도시건축연구원, 3개 대학 RISE 사업단 및 천안시 주요 관계자들이 참석해 이번 리빙랩의 성과를 공유하고 차기 년도 구축 대상지를 논의할 계획이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>