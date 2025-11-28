[폴폴뉴스]12·3 비상계엄 1주년 앞두고…이재명 대통령 국정 지지율 60%

민주 42%·국힘 24%·무당층 26%

12·3 비상계엄 1주년을 앞둔 28일 이재명 대통령의 국정 지지율이 60%를 기록했다.

주요 20개국(G20) 정상회의 참석과 아프리카·중동 4개국 순방을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 26일 경기도 성남 서울공항에 도착, 공군 1호기에서 내리고 있다. 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

여론조사 업체 한국갤럽이 지난 25~27일까지 전국 만 18세 이상 유권자 1000명을 대상으로 설문조사한 결과 응답자의 60%가 이 대통령의 직무 수행에 대해 '잘하고 있다'고 응답했다. 이는 지난주 같은 기관에서 조사한 결과와 같은 수치다.

이 대통령의 직무 수행을 긍정적으로 평가한 이유로는 지난주와 마찬가지로 '외교'(43%)가 가장 높은 비중을 보였다. 뒤이어 '경제·민생'이 11%, '직무 능력 및 유능함'이 6%, '소통'이 3%로 집계됐다.

반면 부정 평가는 31%로 지난주 조사 대비 1%포인트 증가했다. 이 대통령의 직무 수행을 부정적으로 평가한 이유로는 '경제·민생'이 14%로 가장 높았다. '도덕성 문제·재판 회피'는 지난 조사와 동일하게 12%였으며 '대장동 사건·검찰 항소 포기 압박' '부동산 정책·대출 규제'(이상 6%) 등도 포함됐다.

지역별로는 광주·전라 지역이 84%로 가장 높은 지지율을 보였으나 지난주보다는 5%포인트 감소했다. 서울, 인천·경기 지역은 5%포인트, 11%포인트 증가한 46%, 60%로 나타났다.

연령대별로는 40대에서 77%의 지지율을 기록했고, 50대(70%), 60대(59%), 30대(54%), 18~29세(51%), 70대 이상(47%) 순을 기록했다.

정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 42%, 국민의힘이 24%의 지지율을 보였다. 민주당의 지지율은 지난주보다 1%포인트 하락했지만 국민의힘은 동일했다. 개혁신당과 조국혁신당도 각각 지난주와 동일한 각각 3%의 지지율을 기록했으며 '무당층'은 26%에 달했다.

이번 조사는 이동통신 3사 제공 무선전화 가상 번호를 무작위 추출해 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 11.9%다.

여론조사와 관련해 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



