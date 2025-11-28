본문 바로가기
살롱드파파, 셰프가 엄선한 식품 전용 자사몰 공식 오픈

정진기자

입력2025.11.28 09:50

㈜살롱드파파푸드그룹 제공

㈜살롱드파파푸드그룹 제공

㈜살롱드파파푸드그룹이 셰프가 직접 선별한 식품을 합리적인 가격에 구매할 수 있는 전용 자사몰을 공식 오픈했다고 밝혔다.


자사몰에서는 신규 가입 고객에게 즉시 사용 가능한 쿠폰을 제공하고, 매월 정기 할인 쿠폰과 다양한 이벤트를 운영해 온라인 쇼핑 편의를 높였다고 전했다.

살롱드파파는 간장 생연어장, 깐새우장, 양념게장 등 무방부제·천연재료 기반의 반찬을 전문적으로 선보이며 신선함과 맛을 인정받아왔다. 특히 대표 메뉴인 간장 생연어장은 당일 제조 후 신선 배송 시스템을 통해 높은 만족도를 얻고 있으며, 보냉 포장과 와사비 구성 등 꼼꼼한 패킹으로 안전성을 높였다고 설명했다.


살롱드파파는 고객 신뢰도를 높이기 위해 생산 과정에서도 다양한 품질 관리 시스템을 도입했다고 밝혔다. 식재료 소독을 위해 친환경 미산성차아염소산 소독 방식을 적용해 위생 수준을 강화했으며, 앞으로는 반찬 외에도 셰프의 레시피를 활용한 간편식과 밀키트 제품군을 확장해 선택 폭을 넓힐 계획이라고 전했다.


또한 자사몰 이용 고객을 위한 리워드 제도와 친구 추천 혜택도 마련했다. 신규 가입 시 제공되는 쿠폰 외에도 매월 지급되는 정기 할인 쿠폰을 통해 다양한 식재료를 부담 없이 구매할 수 있도록 지원할 예정이라고 밝혔다.

살롱드파파 관계자는 "셰프가 직접 만든 반찬과 식품을 보다 편리하게 제공하기 위해 자사몰을 오픈했다"며 "고객 만족도를 높이기 위해 품질 관리 강화와 다양한 이벤트 운영을 지속하겠다"고 말했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr
