[특징주]"45만원" 증권가 잇따른 목표가 상향에…SK, 5%대↑

SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 265,750 전일대비 11,750 등락률 +4.63% 거래량 288,566 전일가 254,000 2025.11.28 10:14 기준 관련기사 SK, 하이닉스 타고 '하이' 찍었다SK그룹, 올 수출 120조원 전망…반도체 호조에 '역대 최대'카카오 석 달간 계열사 17개 제외 '최다' 전 종목 시세 보기 close 의 주가가 28일 오전 국내 증시에서 5%대 상승세를 나타내고 있다. 주주환원 기대감에 더해 최근 논의 중인 금산분리 완화 시 직접적인 수혜주가 될 것이란 증권가 분석까지 나오면서 매수세가 쏠린 여파로 풀이된다.

이날 오전 9시32분 현재 SK는 전거래일 대비 5.12% 상승한 주당 26만7000원에 거래되고 있다. 장 초반 한때 주가는 28만원 가까이 치솟기도 했다.

최근 증권가에서는 SK의 주주환원 확대 가능성, 실적 개선 등을 주목해 목표주가를 상향하는 리포트가 꾸준히 이어지고 있다.

김수현 DS투자증권 연구원은 이날 공개한 리포트에서 "에너지, 반도체, AI 육성 등 신 정부의 정책에 가장 큰 수혜를 입을 수 있는 그룹으로 포지셔닝 중"이라며 SK의 목표주가를 주당 45만원으로 상향했다. 그는 몸값이 치솟고 있는 SK실트론, 상장 자회사들의 지분가치 상승 등을 주목했다. 또한 "(최근 논의 중인)금산 분리 완화 규제 해소가 현실화할 경우 SK그룹이 그 중심에서 가장 직접적이며 구조적인 수혜를 받을 전망"이라고 분석했다.

현대차증권 역시 지난 26일 리포트를 통해 SK에 대해 주주환원이 증대될 수 있는 종목이며 리밸런싱 효과가 기대된다고 평가했다. 목표주가 역시 기존 26만원에서 30만원으로 15.4% 상향 조정했다. 이에 앞서 지난주에는 NH투자증권과 하나증권이 각각 33만원, 29만원으로 목표주가를 높였다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



