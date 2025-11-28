휴젤 관계사 아크로스, 일·생활 균형 우수기업 선정

유연근무제·패밀리데이 등 진행

메디컬 에스테틱 전문 기업 휴젤의 관계사 아크로스가 '2025년 대한민국 일·생활 균형 우수기업'에 선정됐다고 28일 밝혔다.

'2025년 대한민국 일·생활 균형 우수기업'으로 선정된 김재윤 아크로스 대표(오른쪽에서 네 번째)가 인증패 수여식 후 기념촬영을 하고 있다. 휴젤

'대한민국 일·생활 균형 우수기업'은 근로자의 일과 생활의 균형을 적극적으로 지원하는 기업을 선정 및 포상해 워라밸 문화를 사회 전반으로 확산하기 위한 제도다. 고용노동부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 한국경영자총협회, 대한상공회의소, 중소기업중앙회 등 관계부처 및 경제단체가 공동으로 우수 기업을 선정한다.

아크로스는 서면심사와 현장실사에서 ▲유연근무 활성화 ▲근로시간 단축 및 초과근무 감축 ▲휴가 사용 촉진 ▲육아지원제도 확대 ▲조직문화 개선 등 일·생활 균형을 위한 종합적인 정책 운영과 실천 노력을 높이 평가받았다.

현재 아크로스는 유연근무제를 운용해 임직원이 개인의 생활환경에 맞춰 근무 시간을 선택할 수 있도록 지원하고 있다. 또한 매월 1회 4시간만 근무하는 패밀리데이를 운영하고, 법정 휴가 외 연간 3일간의 하계휴가를 제공해 충분한 휴식을 보장하고 있다. 이와 함께 자녀 교육비 지원, 자율적 회식 문화 장려 등 다양한 제도를 통해 임직원이 업무에 몰입할 수 있는 건강한 근무 환경을 조성하기 위해 힘쓰고 있다.

아크로스 관계자는 "임직원이 일과 삶의 균형 속에서 지속 가능한 성장을 이룰 수 있는 환경을 만드는 것이 아크로스가 지향하는 중요한 가치 중 하나"라며 "이번 '대한민국 일·생활 균형 우수기업' 선정을 계기로 앞으로도 구성원들이 일과 가정을 양립할 수 있는 근무 환경과 조직문화를 더욱 공고히 해 나가겠다"고 말했다.





