본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

바이오헬스

휴젤 관계사 아크로스, 일·생활 균형 우수기업 선정

최태원기자

입력2025.11.28 09:41

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

유연근무제·패밀리데이 등 진행

메디컬 에스테틱 전문 기업 휴젤의 관계사 아크로스가 '2025년 대한민국 일·생활 균형 우수기업'에 선정됐다고 28일 밝혔다.

‘2025년 대한민국 일·생활 균형 우수기업’으로 선정된 김재윤 아크로스 대표(오른쪽에서 네 번째)가 인증패 수여식 후 기념촬영을 하고 있다. 휴젤

‘2025년 대한민국 일·생활 균형 우수기업’으로 선정된 김재윤 아크로스 대표(오른쪽에서 네 번째)가 인증패 수여식 후 기념촬영을 하고 있다. 휴젤

AD
원본보기 아이콘

'대한민국 일·생활 균형 우수기업'은 근로자의 일과 생활의 균형을 적극적으로 지원하는 기업을 선정 및 포상해 워라밸 문화를 사회 전반으로 확산하기 위한 제도다. 고용노동부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 한국경영자총협회, 대한상공회의소, 중소기업중앙회 등 관계부처 및 경제단체가 공동으로 우수 기업을 선정한다.


아크로스는 서면심사와 현장실사에서 ▲유연근무 활성화 ▲근로시간 단축 및 초과근무 감축 ▲휴가 사용 촉진 ▲육아지원제도 확대 ▲조직문화 개선 등 일·생활 균형을 위한 종합적인 정책 운영과 실천 노력을 높이 평가받았다.

현재 아크로스는 유연근무제를 운용해 임직원이 개인의 생활환경에 맞춰 근무 시간을 선택할 수 있도록 지원하고 있다. 또한 매월 1회 4시간만 근무하는 패밀리데이를 운영하고, 법정 휴가 외 연간 3일간의 하계휴가를 제공해 충분한 휴식을 보장하고 있다. 이와 함께 자녀 교육비 지원, 자율적 회식 문화 장려 등 다양한 제도를 통해 임직원이 업무에 몰입할 수 있는 건강한 근무 환경을 조성하기 위해 힘쓰고 있다.


아크로스 관계자는 "임직원이 일과 삶의 균형 속에서 지속 가능한 성장을 이룰 수 있는 환경을 만드는 것이 아크로스가 지향하는 중요한 가치 중 하나"라며 "이번 '대한민국 일·생활 균형 우수기업' 선정을 계기로 앞으로도 구성원들이 일과 가정을 양립할 수 있는 근무 환경과 조직문화를 더욱 공고히 해 나가겠다"고 말했다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

정신 차려보니 통장 잔고 '240원'…믿고 시작한 부업은 사기였다[부업의 함정]① 정신 차려보니 통장 잔고 '240원'…믿고 시작한 부... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…결국 '생존 전쟁' 내몰린다

춥다고 '이것' 돌려 쓰다간 머리카락 우수수…전문가 경고

"유튜브 시청 금지", "2인분 주문 필수"…韓 혼밥·찬밥 문화에 외신도 주목

여자 아니었어?…'세계 최강 여성 대회' 우승자 알고보니

"트럼프가 中 자극 말라했다" 보도에 화들짝…日 정부 "사실 아냐"

"직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기