본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

KB캐피탈, 맘스터치와 취약계층 아동돌봄 기부금 전달

문채석기자

입력2025.11.28 09:20

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

외식·문화체험 지원…정서·문화격차 완화

KB캐피탈은 맘스터치앤컴퍼니(맘스터치)와 함께 취약계층 아동 외식·문화체험 지원 기부금 7000만원을 서울 관악구지역아동센터연합회에 전달했다고 28일 밝혔다.


27일 서울 관악구 지역아동센터연합회에서 KB캐피탈과 맘스터치가 7000만원의 기부금을 전달했다. 왼쪽부터 문혜숙 KB캐피탈 전무, 김연일 맘스터치 상무, 김성식 연합회장. KB캐피탈

27일 서울 관악구 지역아동센터연합회에서 KB캐피탈과 맘스터치가 7000만원의 기부금을 전달했다. 왼쪽부터 문혜숙 KB캐피탈 전무, 김연일 맘스터치 상무, 김성식 연합회장. KB캐피탈

AD
원본보기 아이콘

기부는 두 회사가 같은 금액을 출연하는 매칭 그랜트 방식으로 했다. 기부금은 연합회 내 25개 지역아동센터 아동들을 위해 사용될 예정이다.

각 센터에선 기부금을 활용해 아동들이 또래와의 유대감 형성과 다양한 사회적 경험을 하도록 다음 달부터 4개월간 월 1회 햄버거 데이를 진행할 방침이다. 영화 관람 등 단체 문화 활동도 지원할 계획이다.


빈중일 KB캐피탈 대표이사는 "아이들이 움츠러들지 않도록 즐거운 외식 경험과 문화 체험 기회를 제공하는 뜻깊은 사업"이라며 "앞으로도 미래 세대 주역들이 밝고 건강하게 자라도록 지원하겠다"고 말했다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

정신 차려보니 통장 잔고 '240원'…믿고 시작한 부업은 사기였다[부업의 함정]① 정신 차려보니 통장 잔고 '240원'…믿고 시작한 부... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…결국 '생존 전쟁' 내몰린다

춥다고 '이것' 돌려 쓰다간 머리카락 우수수…전문가 경고

"유튜브 시청 금지", "2인분 주문 필수"…韓 혼밥·찬밥 문화에 외신도 주목

여자 아니었어?…'세계 최강 여성 대회' 우승자 알고보니

"트럼프가 中 자극 말라했다" 보도에 화들짝…日 정부 "사실 아냐"

"직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기