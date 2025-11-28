이랜드파크, 인천·부산 사이판 전세기 운항…가족여행 패키지

해외법인 MRI, 겨울여행 수요 공략

티웨이항공 단독 노선 마련

내년 1월2일부터 2월28일 주 2회 편성

이랜드파크의 해외 호텔&리조트 법인 마이크로네시아 리조트(MRI)는 내년 1월2일부터 2월28일까지 인천과 부산에서 출발하는 사이판 단독 전세기를 운항한다고 28일(금) 밝혔다.

이번 전세기 운항은 겨울 방학 기간 가족 단위 해외여행 수요에 선대응하기 위해 기획됐다. 인천~사이판 노선은 티웨이항공을 통해 내년 1월2일부터 2월27일까지 매주 월·금요일 운항하며 부산~사이판 노선은 에어부산을 통해 내년 1월7일부터 2월28일까지 매주 수·토요일 출발한다.

MRI가 운영하는 켄싱턴호텔 사이판, PIC 사이판, 코럴 오션 리조트 사이판은 전세기 운항을 기념해 내년 2월까지 가족 맞춤 올인클루시브형 패키지를 선보인다.

켄싱턴호텔 사이판은 키즈 전용 객실과 관광 프로그램(북부·별빛투어)을 결합한 '키즈 올인클루시브'로 프리미엄 가족 여행 상품을, PIC 사이판은 최대 규모 워터파크와 마나가하섬 투어를 결합한 '시그니처 올인클루시브'로 액티비티를 다양하게 즐길 수 있다. 또 코럴 오션 리조트 사이판은 18홀 라운딩과 시내 관광 혜택을 묶은 '골투(골프＋투어) 패키지'를 통해 휴양과 레저를 동시에 즐길 수 있다.

패키지는 객실 1박, 올인클루시브 식사(1일 3식), 마나가하섬 투어 1회(2인), 공항 픽업·샌딩 서비스 ▲항공편 일정에 맞춘 레이트 체크아웃 등으로 구성했다. 각 패키지는 3박 이상 예약할 수 있고, 3개 호텔과 리조트의 시설을 자유롭게 이용할 수 있는 '사이판 플렉스' 혜택이 제공된다. 호텔 리조트 간 셔틀버스도 운영한다.

MRI는 전세기 운항을 다음 달 4일까지 사회관계망서비스(SNS) 댓글 이벤트를 진행한다. 추첨을 통해 인천·부산발 사이판 왕복 항공권, 4박 5일 올인클루시브 숙박권 등 경품을 증정한다. 자세한 내용은 켄싱턴호텔 사이판 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.





