본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

가수 신승태, 연말 맞아 굿네이버스에 기부금 전달

이경호기자

입력2025.11.28 08:56

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
굿네이버스에 기부금을 전달한 가수 신승태. 드림오브베스트

굿네이버스에 기부금을 전달한 가수 신승태. 드림오브베스트

AD
원본보기 아이콘

굿네이버스는 TV조선 '나누는 행복 희망플러스'에 특별 출연한 가수 신승태가 방송에 소개된 국내 위기가정을 위해 기부했다고 28일 밝혔다.


신승태는 이번 방송에서 세 살 딸 아랑이와 희귀질환으로 투병 중인 아버지의 사연, 3년째 암과 싸우며 아들 정후 곁을 지키고 있는 어머니의 이야기를 따뜻한 내레이션으로 전했다. 전달된 기부금은 방송에 소개된 두 가정을 지원하는 데 우선 사용될 예정이다.

신승태는 "아랑이와 정후의 사연을 접하고 부모님이 감당하고 계실 마음의 무게가 크게 느껴져 가정에 필요한 도움을 전하기 위해 기부를 결심했다"며 "제 노래와 방송에 따뜻한 마음을 보내주신 시청자와 팬클럽 '태사랑'의 사랑을 연말을 맞아 나눔으로 돌려드릴 수 있어 기쁘다"고 말했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1163만원 입금하자 돌아온 '역정'…믿고 시작한 부업은 사기였다[부업의 함정]① 1163만원 입금하자 돌아온 '역정'…믿고 시작한 부... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…결국 '생존 전쟁' 내몰린다

샤워 대신해주는 '인간세탁기' 55년 만에 시판

스벅 압도하며 '폭발적 성장' 中1위 커피…"대만 타이베이에 매장 연다고?"

여자 아니었어?…'세계 최강 여성 대회' 우승자 알고보니

다이소 화장품 MZ만 사는 줄 알았는데…5060도 북적북적

"직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기