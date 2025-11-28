[오늘의신상]"크리스마스 한정판"…크리스피크림, 스누피 협업 도넛

롯데GRS, 피너츠와 협업 '레트로 감성'

오는 29일부터 내달 29일까지 판매



롯데지알에스(GRS)는 크리스피크림 도넛이 인기 캐릭터 '스누피'와 손잡고 올 크리스마스 한정 도넛 제품을 내놓는다고 28일 밝혔다. 크리스피크림 도넛은 캐릭터 브랜드 '피너츠(PEANUTS)'와 협업해 레트로 감성을 담은 도넛 4종을 오는 29일부터 판매한다.

이번 '크리스마스: 피너츠 2025' 시리즈는 1950년 등장한 만화 '피너츠'의 주인공 스누피와 찰리 브라운, 그리고 크리스마스를 상징하는 리스와 산타클로스를 본떠 만들었다.

크리스피크림 도넛의 크리스마스 시즌 도넛. 롯데GRS 제공.

'스누피 도넛'과 '찰리 브라운 오너먼트 도넛'에는 헤이즐넛 초콜릿 스프레드와 스위트 펌킨 필링이 들어갔다. '크리스마스 리스 도넛'과 '산타 벨리 도넛'은 피스타치오 크림과 뱅쇼 필링을 채워 연말 분위기를 살렸다.

제품은 29일부터 다음 달 29일까지 전국 매장에서 한정 판매된다. 크리스피크림도넛은 굿즈 행사도 마련했다. 내달 5일 출시하는 '스누피 크리스마스 머그' 2종은 스누피 더즌 또는 하프 구매 시 3000원 할인 혜택을 받을 수 있다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



