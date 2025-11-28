법원 "홍원식 전 남양유업 회장, 660억 배상해야"…'인수 지연' 책임

1심서 한앤코 일부 승소 판결



남양유업의 사모펀드 운용사 한앤컴퍼니(한앤코)가 홍원식 전 남양유업 회장을 상대로 남양유업 인수 지연으로 입은 손해를 배상하라며 제기한 소송에서 법원이 홍 전 회장에게 660억원을 배상하라고 판결했다.

28일 법조계에 따르면 서울중앙지법 민사합의31부(부장판사 남인수)는 전날 한앤코가 홍 전 회장 등을 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내렸다.

재판부는 "피고 홍원식은 원고에게 660억 상당이 배상금을 이행하고 지연손해금을 지급하라"고 판결했다. 재판부는 홍 전 회장의 계약 이행 지연으로 발생한 '오너 리스크'로 남양유업의 기업 가치가 떨어지는 등 한앤코가 실질적 손해를 입었다고 봤다.

앞서 2021년 5월 홍 전 회장은 일가의 남양유업 지분 53.08%를 한앤코에 3107억원에 넘기는 내용의 주식매매계약을 체결했다. 그러나 홍 전 회장은 2개월 뒤 열린 임시주주총회에 불참하고, 이후 주식을 매각할 수 없다며 계약 해지를 주장했다. 한앤코가 고문 위촉과 보수 지급, 홍 전 회장 부부에 대한 임원 예우 등 약속을 지키지 않았다는 이유에서다.

한앤코는 홍 전 회장을 상대로 주식양도계약 이행 소송을 제기해 지난해 대법원에서 승소가 확정됐다.

한앤코는 이 기간에 남양유업의 기업가치가 훼손됐다며 홍 전 회장을 상대로 500억원을 청구하는 소송을 냈다. 한앤코는 소송 과정에서 청구액을 약 936억원으로 늘린 것으로 알려졌다.

한앤코는 홍 전 회장이 임시주총 불참으로 인수 시점이 크게 늦어졌고, 그 사이 회사의 자산과 현금이 줄어들고 영업손실이 누적되는 등 기업가치가 훼손됐다고 주장했다.

반면 홍 전 회장 측은 "남양유업의 실적 악화는 업계 전반의 침체 때문이며, 한앤코가 예정대로 경영권을 확보했더라도 상황을 반전시키기 어려웠을 것"이라고 밝혔으나 재판부는 이를 받아들이지 않고 한앤코의 손을 들어줬다.





