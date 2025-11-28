“잠시 쉬어 가세요”…강서구, 시장길 '까치의자' 내년엔 200개 설치



어르신·장애인·아동 누구나 이용 가능



서울 강서구(구청장 진교훈)는 방화1동 방신전통시장(방화동로16길 31) 일대에 어르신들이 잠시 쉬어갈 수 있는 ‘까치의자’를 설치했다고 28일 밝혔다. 이번 사업은 어르신과 장애인, 아동 등 보행 약자들이 시장길을 오가며 잠시나마 휴식할 수 있도록 편의공간을 마련하기 위해 추진됐다.

방화1동에는 65세 이상 어르신이 7600여 명으로 전체 인구의 약 18%를 차지한다. 또 방신전통시장은 하루 평균 약 3000명이 찾는 생활 밀착형 시장으로, 구는 보행 수요가 많다는 점을 고려해 설치 지역으로 선정했다.

사업에는 총 15개 상점이 참여했으며, 강서50플러스센터와 협업해 지난 11월 초까지 과일가게, 미용실, 음식점, 데이케어센터 등 접근성이 좋은 장소 15곳에 모두 31개의 의자를 설치했다. 이 의자들은 어르신뿐 아니라 아동, 장애인 등 누구나 이용할 수 있다.

‘까치의자’라는 이름은 주민 참여를 통해 정해졌다. 복을 가져다주고 어르신을 반긴다는 뜻으로 약 260여 명의 중장년층이 온라인 투표에 참여했다. 주민자치회는 의자 설치 상점을 추천하고 홍보 활동에 나서는 등 적극적으로 사업에 힘을 보탰다.

시장 내 한 상점주는 “가게를 찾는 어르신들이 짐을 내려놓고 잠시 쉴 수 있어 만족도가 높다”고 전했으며, 한 주민은 “쇼핑 중에도 중간중간 편히 쉴 수 있어 좋다”고 말했다.

강서구는 서울시 공모사업인 ‘어르신 건강 쉼 벤치 확충 사업’에 선정됨에 따라 내년에도 4개 동에 약 200개의 까치의자를 추가로 설치할 계획이다.

진교훈 강서구청장은 “작은 의자 한 개가 어르신들의 일상 이동을 더 편하게 하고, 고령 친화 마을을 만들어가는 긍정적 사례가 되고 있다”며 “앞으로도 참여 상점을 확대하고 주민 체감도를 높일 수 있도록 사업을 더욱 보완하고, 발전시켜 나가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



