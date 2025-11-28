본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

“잠시 쉬어 가세요”…강서구, 시장길 '까치의자' 내년엔 200개 설치

김민진기자

입력2025.11.28 07:22

시계아이콘00분 49초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


어르신·장애인·아동 누구나 이용 가능

서울 강서구(구청장 진교훈)는 방화1동 방신전통시장(방화동로16길 31) 일대에 어르신들이 잠시 쉬어갈 수 있는 ‘까치의자’를 설치했다고 28일 밝혔다. 이번 사업은 어르신과 장애인, 아동 등 보행 약자들이 시장길을 오가며 잠시나마 휴식할 수 있도록 편의공간을 마련하기 위해 추진됐다.

까치의자. 강서구 제공.

까치의자. 강서구 제공.

AD
원본보기 아이콘

방화1동에는 65세 이상 어르신이 7600여 명으로 전체 인구의 약 18%를 차지한다. 또 방신전통시장은 하루 평균 약 3000명이 찾는 생활 밀착형 시장으로, 구는 보행 수요가 많다는 점을 고려해 설치 지역으로 선정했다.


사업에는 총 15개 상점이 참여했으며, 강서50플러스센터와 협업해 지난 11월 초까지 과일가게, 미용실, 음식점, 데이케어센터 등 접근성이 좋은 장소 15곳에 모두 31개의 의자를 설치했다. 이 의자들은 어르신뿐 아니라 아동, 장애인 등 누구나 이용할 수 있다.

‘까치의자’라는 이름은 주민 참여를 통해 정해졌다. 복을 가져다주고 어르신을 반긴다는 뜻으로 약 260여 명의 중장년층이 온라인 투표에 참여했다. 주민자치회는 의자 설치 상점을 추천하고 홍보 활동에 나서는 등 적극적으로 사업에 힘을 보탰다.


시장 내 한 상점주는 “가게를 찾는 어르신들이 짐을 내려놓고 잠시 쉴 수 있어 만족도가 높다”고 전했으며, 한 주민은 “쇼핑 중에도 중간중간 편히 쉴 수 있어 좋다”고 말했다.


강서구는 서울시 공모사업인 ‘어르신 건강 쉼 벤치 확충 사업’에 선정됨에 따라 내년에도 4개 동에 약 200개의 까치의자를 추가로 설치할 계획이다.

진교훈 강서구청장은 “작은 의자 한 개가 어르신들의 일상 이동을 더 편하게 하고, 고령 친화 마을을 만들어가는 긍정적 사례가 되고 있다”며 “앞으로도 참여 상점을 확대하고 주민 체감도를 높일 수 있도록 사업을 더욱 보완하고, 발전시켜 나가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

10년 사귄 여친과 내달 결혼하는데…'홍콩 아파트 화재' 순직 소방관에 애도 물결 10년 사귄 여친과 내달 결혼하는데…'홍콩 아파트 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…결국 '생존 전쟁' 내몰린다

샤워 대신해주는 '인간세탁기' 55년 만에 시판

스벅 압도하며 '폭발적 성장' 中1위 커피…"대만 타이베이에 매장 연다고?"

난방비 아끼려 뽁뽁이 붙였는데…"잘못하면 큰 일" 전문가 경고

뛰는 아이 말렸다고 다이소 직원 무릎 꿇린 엄마

"직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기