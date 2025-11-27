“대구 누리캅스, 사이버 범죄의 ‘보이지 않는 방패’ 되다”

3개 분야 전국 최우수

시민 참여 치안의 새 기준 세워

사이버 공간의 범죄가 더욱 정교해지는 시대, 대구 경찰 누리캅스가 올해 온라인 유해 정보 신고 활동에서 전국 최고 성적을 거두며 사이버 치안의 핵심 전력으로 부상했다. 시민 자율 참여 기반의 활동이 경찰력의 빈틈을 메우며 새로운 디지털 치안 모델을 제시했다는 평가가 나온다.

◆ 전국 최상위 성과… 경찰청장 감사장·행안부 장관 표창까지

대구경찰청(청장 김병우)은 올해 경찰청이 실시한 불법·유해 정보 테마 신고 5개 분야 중 3개 분야에서 대구 누리캅스가 전국 최우수를 기록했다고 27일 밝혔다.

이 성과로 누리캅스 회원 3명이 경찰청장 감사장을, 정○○ 씨는 4년간의 활동 공적을 인정받아 행정안전부 장관 표창을 받는 등 대구 누리캅스의 위상이 전국적으로 입증됐다.

누리캅스는 온라인상 불법 무기류, 마약·도박 광고, 불법 게임물, 자살 유해 정보 등을 신고하고 사이버범죄 예방 활동에도 참여하는 사이버 명예 경찰 제도다.

◆ 사이버범죄 증가 속 '대구 누리캅스'의 돋보이는 활약

대구경찰청에는 현재 26명이 활동하고 있으며, 인원 규모는 크지 않지만 신고의 정확성·신속성·지속성에서 전국 최고 수준을 기록했다.

대구경찰청 사이버범죄수사대장은 "사이버범죄 증가로 경찰력만으로는 치안 확보에 한계가 있다"며 "누리캅스의 자발적 신고 활동이 실제 현장 대응력을 크게 높이고 있다"고 설명했다.

김병우 청장은 이번 성과의 의미를 강조하며 누리캅스의 활동을 높이 평가했다. "대구 누리캅스는 시민이 직접 참여해 사이버 안전을 함께 지켜낸 대표적인 협력 치안 모델입니다. 사이버범죄가 빠르게 진화하는 상황에서 이들의 역할은 단순한 신고를 넘어, 시민 안전을 최전선에서 지키는 '디지털 파수꾼'이라 할 수 있습니다."

이어 그는 "앞으로도 누리캅스가 더 전문적으로 활동할 수 있도록 교육과 지원을 강화하고, 모든 시민이 안심할 수 있는 온라인 환경 조성에 최선을 다하겠습니다"라고 밝혔다.

◆ "가족과 이웃을 지킨다는 마음"… 시민 참여 치안의 본보기

누리캅스 회장 권○○ 씨는 "온라인에서 우리 가족과 이웃을 지킨다는 마음으로 틈틈이 시간을 내 활동하고 있다"며 "무심코 클릭한 링크가 범죄의 시작이 될 수 있는 만큼 시민 여러분도 각별히 경각심을 가져달라"고 당부했다.

대구 경찰, 민·경 협력 강화해 '사이버 안전망' 촘촘히 구축 대구 경찰은 앞으로 우수 신고자 포상 확대, 전문 교육 프로그램 강화 등 민·경 협력 체계를 더욱 강화해 시민 참여 기반 사이버 안전망을 촘촘히 구축할 계획이다.

대구 누리캅스의 이번 성과는 디지털 시대, 공동체가 함께 만들어가는 치안의 방향을 웅변적으로 보여주는 사례로 평가된다.





